Szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy w Egipcie. Media: Nie żyje trzech dyplomatów

Szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy w Egipcie. Media: Nie żyje trzech dyplomatów
Jacquelyn Martin/AP
Premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman as-Sani

Trzech dyplomatów Kataru zginęło, a dwóch kolejnych zostało rannych w wypadku drogowym w egipskim Szarm el-Szejk - informuje agencja Reutera. W mieście toczą się negocjacje w sprawie pokoju w Strefie Gazy. W poniedziałek odbędzie się tam szczyt z udziałem m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódców Francji i Wielkiej Brytanii: Emmanuela Macrona oraz Keira Starmera.

W wypadku drogowym w egipskim Szarm el-Szejk zginęło trzech dyplomatów Kataru, a dwóch kolejnych zostało rannych - podała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w aparacie bezpieczeństwa. Agencja dodała, że nie jest jasne, czy ofiary były członkami katarskiego zespołu negocjacyjnego.

 

W poniedziałek w Szarm el-Szejk odbędzie się szczyt z udziałem przywódców m.in. USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Egipt: Negocjacje w sprawie Strefy Gazy. Nie żyje trzech dyplomatów Kataru

Portal Times of Israel przekazał, że Katarczycy, którzy zginęli w wypadku, byli ochroniarzami i urzędnikami MSZ. Z kolei według serwisu Visegrad 24 ofiary należały do zespołu negocjacyjnego premiera Kataru.

 

Na czele katarskiej delegacji, która przebywa obecnie w Egipcie, stoi premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

 

ZOBACZ: Szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy. Egipt potwierdza

 

Katar wraz z Egiptem i USA pełni rolę pośrednika w negocjacjach między Hamasem a Izraelem. W środę wieczorem prezydent USA ogłosił przełom w prowadzonych w Szarm el-Szejk rozmowach i zgodę obu stron na pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. W piątek w Strefie Gazy wstrzymano walki.

Szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy. Do Egiptu przybędzie Donald Trump

Władze Egiptu zapowiedziały na poniedziałek szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk poświęcony Strefie Gazy. Obradom wysokich przedstawicieli ponad 20 państw świata będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump.

 

ZOBACZ: Gorzka relacja ze Strefy Gazy. "Izrael nie okazywał żadnej litości ani miłosierdzia"

 

W spotkaniu wezmą też udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - poinformowały w sobotę ich kancelarie.

 

Należy się też spodziewać premierów Włoch i Hiszpanii, Giorgii Meloni i Pedro Sancheza - przekazała agencja AFP.

 

Według mediów w obradach nie wezmą udziału przedstawiciele Izraela. Hamas ogłosił, że będzie reprezentowany przez Katar i Egipt.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl / PAP
BLISKI WSCHÓDDYPLOMACIEGIPTHAMASIZRAELKATARNEGOCJACJE POKOJOWESTREFA GAZYŚWIATSZARM EL-SZEJK

