Trzech dyplomatów Kataru zginęło, a dwóch kolejnych zostało rannych w wypadku drogowym w egipskim Szarm el-Szejk - informuje agencja Reutera. W mieście toczą się negocjacje w sprawie pokoju w Strefie Gazy. W poniedziałek odbędzie się tam szczyt z udziałem m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódców Francji i Wielkiej Brytanii: Emmanuela Macrona oraz Keira Starmera.
W wypadku drogowym w egipskim Szarm el-Szejk zginęło trzech dyplomatów Kataru, a dwóch kolejnych zostało rannych - podała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w aparacie bezpieczeństwa. Agencja dodała, że nie jest jasne, czy ofiary były członkami katarskiego zespołu negocjacyjnego.
W poniedziałek w Szarm el-Szejk odbędzie się szczyt z udziałem przywódców m.in. USA, Francji i Wielkiej Brytanii.
Egipt: Negocjacje w sprawie Strefy Gazy. Nie żyje trzech dyplomatów Kataru
Portal Times of Israel przekazał, że Katarczycy, którzy zginęli w wypadku, byli ochroniarzami i urzędnikami MSZ. Z kolei według serwisu Visegrad 24 ofiary należały do zespołu negocjacyjnego premiera Kataru.
Na czele katarskiej delegacji, która przebywa obecnie w Egipcie, stoi premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.
Katar wraz z Egiptem i USA pełni rolę pośrednika w negocjacjach między Hamasem a Izraelem. W środę wieczorem prezydent USA ogłosił przełom w prowadzonych w Szarm el-Szejk rozmowach i zgodę obu stron na pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. W piątek w Strefie Gazy wstrzymano walki.
Szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy. Do Egiptu przybędzie Donald Trump
Władze Egiptu zapowiedziały na poniedziałek szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk poświęcony Strefie Gazy. Obradom wysokich przedstawicieli ponad 20 państw świata będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump.
W spotkaniu wezmą też udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - poinformowały w sobotę ich kancelarie.
Należy się też spodziewać premierów Włoch i Hiszpanii, Giorgii Meloni i Pedro Sancheza - przekazała agencja AFP.
Według mediów w obradach nie wezmą udziału przedstawiciele Izraela. Hamas ogłosił, że będzie reprezentowany przez Katar i Egipt.
