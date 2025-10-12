Katastrofa helikoptera w Kalifornii. Maszyna runęła na ziemię tuż obok plaży. W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, w tym pilot i pasażer maszyny. Śmigłowiec brał udział w organizowanych w okolicy pokazach lotniczych.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w mieście Huntington Beach w południowej Kalifornii w pobliżu plaży.

Służby poinformowały, że z wraku śmigłowca wyciągnięto dwie osoby. W wypadku rannych zostało także troje pieszych. Cała piątka trafiła do szpitala. Stan poszkodowanych nie jest znany - przekazała stacja CBS News.

USA: Śmigłowiec runął na schody przy kładce. "Wymknął się spod kontroli"

Na dramatycznych nagraniach w mediach społecznościowych widać lecący śmigłowiec. Na początku nic nie zwiastowało, że za chwilę dojdzie do wypadku. Helikopter leci normalnie, kilkanaście metrów nad ziemią. W pewnym momencie jednak zaczyna się gwałtownie obracać i słychać huk, a w powietrze wylatuje najpewniej część śmigła w ogonie maszyny i spada na ziemię. Śmigłowiec obraca się jeszcze kilka razy i zaczyna opadać.

A beach day turned scary as a helicopter crashed into the side of a building in Huntington Beach, California. Officials say the two people on board made it out, but three people on the ground were injured and taken to a hospital.



MORE: https://t.co/oPSpbT5IsB pic.twitter.com/FKgmTBvoFz — NewsNation (@NewsNation) October 12, 2025

Maszyna runęła na schody kładki dla pieszych, tnąc po drodze kilka palm. Świadkowie twierdzą, że helikopter zdawał się opadać wprost na kładkę.

- Słychać ten dziwny dźwięk, który nie brzmi dobrze - mówił jeden z obserwatorów. - Spojrzałem i zobaczyłem helikopter wirujący w powietrzu, który wymknął się spod kontroli. Mój przyjaciel widział odłamki, a może po prostu szczątki, lecące nad autostradą - relacjonował.

Jak opisuje CBS News, jeszcze przez kilka godzin na odgrodzonym policyjną taśmą parkingu widać było porozrzucane szczątki śmigłowca. W wyniku uderzenia o ziemię od maszyny oderwał się ogon, a kadłub utkwił między schodami a rosnącymi w pobliżu palmami.

Shocking video shows the moment a Bell 222 helicopter crashes in Huntington Beach, California, on Saturday, leaving five people hospitalized.



Law enforcement responded around 2 p.m. to reports of a helicopter going down in a beach parking lot between Twin Dolphins Drive and… pic.twitter.com/QLG6AuYGfv — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 12, 2025

Dramatyczne sceny podczas pokazów lotniczych. "Niefortunny incydent"

Według stacji na parkingu w pobliżu miejsca katastrofy, tuż przed miejscowym hotelem, stało kilka innych małych śmigłowców, które brały udział w pokazie lądowania maszyn. Wydarzenie odbyło się przed głównymi atrakcjami zaplanowanymi na niedzielę. Organizatorzy poinformowali, że impreza nie zostanie odwołana.

"Modlimy się za wszystkich poszkodowanych w tym niefortunnym incydencie" - czytamy w oświadczeniu organizatora. "Na razie planujemy zorganizować wydarzenie w niedzielę. Poinformujemy najszybciej, jak to możliwe, jeśli ten plan ulegnie zmianie" - podano.

Nie jest jasne, co było przyczyną katastrofy śmigłowca. Władze Huntington Beach przekazały, że sprawą zajmują się odpowiednie służby.

Śmigłowiec, który rozbił się w mieście to Bell 222, napędzana dwoma silnikami lekka maszyna, wyprodukowana w 1980 roku.

