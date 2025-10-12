"Skandaliczna, kłamliwa". BBN reaguje na wypowiedź Sterczewskiego w PN
"Skandaliczna wypowiedź Franciszka Sterczewskiego! Nie do przyjęcia i kłamliwa" - czytamy we wpisie Biura Bezpieczeństwa Narodowego na X. To reakcja na słowa posła KO, który w programie "Polityczny WF z gościem" stwierdził, że sierżant Mateusz Sitek nie zginąłby na granicy polsko-białoruskiej "gdyby były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty".
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odniosło się do wypowiedzi posła KO Franciszka Sterczewskiego, który w programie "Polityczny WF z gościem" powiedział, że sierżant Mateusz Sitek nie zginąłby na granicy polsko-białoruskiej w 2024 roku, "gdyby były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty".
"Przyczyną śmierci (...) była napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby. Ten młody żołnierz zginął, strzegąc nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny, za co należy mu się wieczna pamięć i cześć" - czytamy we wpisie BBN.
BBN reaguje na wypowiedź Franciszka Sterczewskiego w Polsat News. "Skandaliczna"
"Zapamiętane zostały zachowania pana Sterczewskiego z sierpnia 2021 r., kiedy to próbował przedrzeć się przez kordon Straży Granicznej z zamiarem wsparcia nielegalnych migrantów koczujących w pobliżu miejscowości Usnarz Górny" - dodano. Ten sam incydent został poruszony także w programie. Poseł wyjaśnił, że "biegł z torbą, w której była pomoc, a rzekoma pizza była 'fantazją prawicy'".
BBN powołał się również na postanowienia prezydenta Karola Nawrockiego z sierpnia oraz października br., które stanowią o "o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej" w ramach obrony granic. "Twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem" - napisano.
Franciszek Sterczewski odniósł się także w programie do swojej misji w ramach Flotylli Sumud i głośnych słów, jakie w tym kontekście wypowiedział Jan Grabiec.
