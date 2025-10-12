W niedzielę zostanie uruchomiony cyfrowy system rejestrujący wjazdy i wyjazdy osób z krajów trzecich podróżujących do Unii Europejskiej. Ma on pozwolić na odejście od stempli w paszportach. Nowy system obejmie kraje strefy Schengen, a więc także te, które nie są członkami UE. W Polsce zacznie działać na przejściu drogowym Medyka-Szeginie oraz na przejściu kolejowym Przemyśl-Mościska.

Unia Europejska uruchamia cyfrowy system rejestrujący wjazdy i wyjazdy osób z krajów trzecich - Entry/Exit System (EES).

Dostęp do gromadzonych w systemie EES danych o podróżnych otrzymają funkcjonariusze straży granicznej i organy ścigania. Ma to pozwolić na skuteczniejszą walkę z nadużyciami takimi jak przekraczanie dozwolonego czasu pobytu, posługiwanie się fałszywymi tożsamościami lub nadużywanie prawa do podróży bezwizowych. Nowy system eliminuje konieczność manualnego stemplowania paszportów.

- W Polsce w pierwszej kolejności zostanie uruchomiony na drogowym przejściu granicznym Medyka-Szeginie oraz na przejściu kolejowym Przemyśl-Mościska - przekazał rzecznik Straży Granicznej ppłk Andrzej Juźwiak.

Nowy system kontroli granic UE. Będą rejestrować każdy wjazd i wyjazd

System będzie automatycznie rejestrował wjazd, wyjazd, a także odmowę wjazdu obywateli krajów trzecich podróżujących do Unii. Automatycznie obliczy także okres dozwolonego pobytu na terenie obszaru Schengen. Ma to także ułatwić i przyspieszyć podróżowanie.

Jak wyjaśnił rzecznik SG, w EES będą rejestrowani obywatele państw spoza Unii Europejskiej udający się na krótki pobyt, tj. do 90 dni w okresie 180 dni, do krajów europejskich posługujących się EES.

- Dane podróżnych będą rejestrowane w EES niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego. W systemie będą również rejestrowane odmowy wjazdu. Wraz z EES nie zostaną wprowadzone żadne nowe wymogi dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się - zaznaczył Juźwiak.

Dzięki EES ma być wiadomo, kto, gdzie i kiedy wjeżdża do Unii Europejskiej. System umożliwi skuteczniejszą identyfikację osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz zapobieganie oszustwom związanym z tożsamością i dokumentami.

- Dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych będzie pewność, że podróżni nie mogą posługiwać się wieloma tożsamościami ani nadużywać dokumentów podróży w celu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu. Europejski System Wjazdu/Wyjazdu (EES) zwiększa efektywność kontroli granicznych, wykrywając zagrożenia bezpieczeństwa i zapewniając, że granice zewnętrzne przekraczają wyłącznie osoby upoważnione - podkreślił rzecznik SG.

System EES w krajach strefy Schengen. Będą gromadzić wizerunek i odciski palców

System EES obejmie kraje strefy Schengen, a więc także te, które nie są członkami UE: Szwajcarię, Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Nie będzie natomiast dotyczył Irlandii i Cypru, które nie należą do obszaru bez kontroli na granicach. System będzie uruchamiany stopniowo, począwszy od 12 października przez pół roku. Na koniec tego okresu ma być w pełni sprawny we wszystkich krajach zobowiązanych do jego wdrożenia.

Kraje europejskie, które stosują EES to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Królestwo Niderlandów, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Łotwa.

W EES gromadzone będą dane osobowe widniejące na dokumencie podróży, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo; data i miejsce każdego wjazdu i wyjazdu z 29 krajów europejskich posługujących się EES; dane biometryczne, w tym zdjęcie twarzy i/lub odciski palców, a także ewentualna informacja o odmowie wjazdu.

System EES jest jednym z elementów zaproponowanego przez KE pakietu Inteligentne Granice. Jego częścią jest też system ETIAS (ang. European Travel Information and Authorisation System), który dotyczy podróżujących z krajów objętych ruchem bezwizowym. Obywatele tych krajów po uruchomieniu systemu ETIAS będą musieli uzyskać pozwolenie na podróż poprzez rejestrację online. Umożliwi to wstępną weryfikację podróżnych pod kątem bezpieczeństwa. ETIAS ma zostać wdrożony w ostatnim kwartale 2026 r.

