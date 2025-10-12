Przed nami chłodne, typowo jesienne dni z przewagą chmur, opadami deszczu i mgłami. W nocy z niedzieli na poniedziałek zrobi się zimno, miejscami z przymrozkami i śniegiem w Tatrach. Początek tygodnia zapowiada się spokojniejszy, choć nadal chłodny i miejscami deszczowy.

W najbliższych dniach czeka nas typowo jesienna pogoda, z dużą ilością chmur, opadami zarówno deszczu, jak i mżawki, mgłą i nieco silniejszym wiatrem - powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju pochmurno, od północy ku centrum będą postępować przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki.

Temperatura wyniesie od 12 do 15 st. C, w rejonach podgórskich od 9 do 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, przejściowo dość silny, z porywami do 60 km/h na północnym wschodzie i na wybrzeżu, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Prognoza pogody. Noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowej części kraju będzie pochmurno, ze słabymi opadami deszczu. Na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach północno-wschodnich okresami wzrastające do dużego.

Wysoko w Karpatach będą występować opady deszczu ze śniegiem, które będą przechodziły w śnieg. W Tatrach spadnie 8 cm śniegu.

W drugiej połowie nocy mogą się utworzyć mgły z ograniczeniem widzialności do 200 metrów.

Termometry wskażą od 2 st. C na wschodzie, 8 st. C na zachodzie, do 10 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków północnych.

Prognoza na poniedziałek, 13 października

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowych przelotne opady deszczu.

Wysoko w górach może pojawić się deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie wystąpią mgły, ograniczające widzialność do około 500 metrów.

Temperatura wyniesie od 9 st. C na wschodzie i w obszarach podgórskich, zarówno Sudetów, jak i Karpat, do 14 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek. Nastąpi spadek temperatury

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na północy i na zachodzie mogą występować opady deszczu.

Temperatura wyniesie od 2 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich przewiduje się 1 st. C, przy gruncie spadek temperatury do około -2 st. C. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

