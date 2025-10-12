Polska wygrała z Litwą 2:0 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszą bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański w rzucie rożnym, a drugą - Robert Lewandowski uderzeniem "z główki".

Polska wygrała z Litwą 2:0 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Kownie. Polska znajduje się obecnie na drugim miejscu w grupie za Holandią.

W pierwszej połowie (15 min) bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie (64 min) wynik ustalił głową Robert Lewandowski.

Polska wygrywa z Litwą 2:0. Robert Lewandowski zwiększa swój rekord

W trakcie meczu czeski sędzia Ondrej Berka wręczył zawodnikom łącznie cztery żółte kartki. Dwie dla piłkarzy reprezentacji Litwy (Vykintas Slivka, Edwinas Girdvainis) oraz dwie dla reprezentantów Polski (Bartosz Slisz, Przemysław Wiśniewski).

Robert Lewandowski zdobył swoją 87. bramkę w reprezentacji. Rozegrał dotychczas 161 meczów w drużynie narodowej - w obu przypadkach jest polskim rekordzistą.

