Obnażył się przed ołtarzem. Obsceniczne sceny w Watykanie
PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Obsceniczne sceny w bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Sprawca zamieszania został zatrzymany przez ochronę. Włoskie media poinformowały, że incydent "zszokował" papieża Leona XIV.

Włoski dziennik "Corriere della Sera" poinformował, że do obscenicznego incydentu doszło w piątek rano.

 

Mężczyzna odwiedzający bazylikę Świętego Piotra w Watykanie wszedł na główny Ołtarz Konfesji, a następnie zdjął spodnie i na oczach turystów zaczął oddawać mocz.

 

Na miejsce wezwana została żandarmeria watykańska. Natychmiastową reakcją wykazali się ochroniarze, którzy zatrzymali mężczyznę. Jak podkreślono, sprawca okazywał znaki niezrównoważenia.

Watykan. Obsceniczne sceny w bazylice. "Papież był zszokowany"

"O tym, co wydarzyło się w bazylice, poinformowany został również papież Leon XIV, który bym tym zszokowany" - podały włoskie media.

 

To kolejny incydent w bazylice Św. Piotra. W lutym tego roku mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować.

 

ZOBACZ: Wraca "proces stulecia" w Watykanie. Włoski kardynał znów stanie przed sądem

 

Z kolei w czerwcu 2023 roku na jeden z ołtarzy w bazylice wskoczył nagi mężczyzna, który chciał zaprotestować w związku z trwającą w Ukrainie wojną.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
