Michał Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Marcin Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń"
Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sejmowej komisji rolnictwa, będzie gościem Marcina Fijołka w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.
