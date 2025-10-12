Michał Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Michał Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Marcin Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń"

Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sejmowej komisji rolnictwa, będzie gościem Marcina Fijołka w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

mdb / polsatnews.pl
