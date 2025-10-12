Teheran jest otwarty na "sprawiedliwą" propozycję USA ws. irańskiego programu jądrowego - przekazał szef MSZ Iranu. W czerwcu Izrael i USA zbombardowały irańskie obiekty nuklearne. Atak uzasadniany był obawą, że Teheran jest bliski zbudowania bomb atomowych. Mimo nalotów Iran nie zamierza rezygnować z wzbogacania uranu, który - jak twierdzi - będzie używany jedynie w celach cywilnych.

- Jeśli otrzymamy od Amerykanów rozsądną, wyważoną i sprawiedliwą propozycję negocjacji, z pewnością ją rozważymy - powiedział minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w wypowiedzi dla państwowej telewizji.

Szef irańskiej dyplomacji podkreślił jednocześnie, że Teheran nie zrezygnuje z "prawa do wzbogacania uranu", jednak może zgodzić się na środki budujące zaufanie w kwestii "pokojowego charakteru swojego programu jądrowego".

W jego ocenie uzależnione jest to od zniesienia przez państwa Zachodu części sankcji na Iran.

Decyzja o ponownym nałożeniu sankcji na Iran zapadła 19 września, kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ przegłosowała decyzję w tej sprawie. Sankcje weszły w życie pod koniec września.

Iran o negocjacjach nuklearnych. Mówi o "sprawiedliwej" propozycji USA

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei również powtórzył pod koniec ubiegłego miesiąca, że jego kraj nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu. Zapewnił zarazem, że jego kraj nie chce produkować broni nuklearnej.

Iran zawiesił w lipcu wszelką współpracę z Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) po zbombardowaniu w czerwcu irańskich obiektów nuklearnych przez Izrael, a następnie USA. W pierwszej połowie września zgodził się na nowe ramy współpracy z Agencją.

ZOBACZ: Pierwszy taki komunikat ze strony Iranu. Obiekty nuklearne "poważnie ucierpiały"

Aragczi oznajmił na początku października, że współpraca Iranu z MAEA po przywróceniu sankcji ONZ w związku z irańskim programem jądrowym "nie jest już słuszna".

Według MAEA Iran ma około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., co - po wzbogaceniu do 90 proc. - pozwoliłoby na zbudowanie 8-10 bomb atomowych. Teheran zaprzecza, by w ogóle zabiegał o wejście w posiadanie broni jądrowej, i zapewnia, że irański program nuklearny ma pokojowy charakter. Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. stopień wzbogacenia uranu w irańskim programie jądrowym nie może przekraczać 3,67 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni