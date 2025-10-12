- Bardzo ją lubiłem. Będzie jej brakować - tak na śmierć Diane Keaton zareagował Robert de Niro. Z kolei Woody Allen - w przeszłości związany z aktorką - jest "strapiony, zaskoczony i zasmucony". Kolejne gwiazdy Hollywood oddają w sieci hołd filmowej legendzie zmarłej w sobotę.

Amerykańska aktorka Diane Keaton zmarła w Kalifornii w wieku 79 lat - poinformował w sobotę magazyn "People" Keaton wystąpiła w wielu znanych i nagradzanych produkcjach, m.in. w filmie "Ojciec Chrzestny". Wielokrotnie grała w filmach Woody'ego Allena, a za swoją rolę w "Annie Hall" zdobyła Oscara.

Opinia publiczna jest wstrząśnięta odejściem Keaton. Na śmierć 79-letniej aktorki zareagowały m.in. gwiazdy Hollywood.

Hollywood wstrząśnięty odejściem Diane Keaton. Allen "strapiony, zaskoczony i zasmucony"

- Bardzo ją lubiłem, a ta wiadomość całkowicie mnie zaskoczyła - przyznał Robert De Niro, w oświadczeniu opublikowanym przez Deadline. Aktor w drugie części "Ojca Chrzestnego" wcielał się w rolę Vito Corelone, z kolei Diane Keaton grała partnerkę Ala Pacino. Nowojorczyk dodał, że "będzie jej brakować, niech spoczywa w pokoju".



- Czuję się niezwykle szczęśliwa, że mogłam spędzić jakikolwiek czas z tą cudowną kobietą, i jestem zdruzgotana, że odeszła - powiedziała aktorka Andie MacDowell, która wystąpiła w Unstrung Hero (1995), jednym z kilku filmów wyreżyserowanych przez Keaton.

Z kolei według magazynu People, powołującego się na anonimowe źródło, 89-letni Woody Allen jest "bardzo strapiony, zaskoczony i zasmucony" jej śmiercią. Kilkadziesiąt lat temu para przez chwilę była w związku, a po jego zakończeniu pozostali bliskimi sobie przyjaciółmi.

Aktorka Bette Midler, która grała u boku Keaton w komedii The First Wives Club z 1996 roku, napisała na Instagramie, że Keaton "była przezabawna, całkowicie oryginalna i absolutnie pozbawiona fałszu czy jakiejkolwiek rywalizacji, której można by się spodziewać po takiej gwieździe. To, co widziałeś, było tym, kim naprawdę była… oh, la, la!”



Goldie Hawn, również występująca w The First Wives Club, powiedziała, że "Keaton zostawiła po sobie ślad pyłu wróżek, wypełniony cząstkami światła i wspomnieniami wykraczającymi poza wyobraźnię".

Diane Keaton nie żyje

Diane Keaton urodziła się w 1946 roku w Los Angeles jako Diane Hall. Przyjęła nazwisko matki Keaton, aby nie być myloną z inną aktorką o nazwisku Hall. W wielu wywiadach podkreślała, że matka była dla niej bardzo ważną postacią i wspierała ją w realizacji marzeń.

Filmowy debiut Diane Keaton zaliczyła w produkcji "Zakochani i inni" z 1970 roku. Jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił, gdy Francis Ford Coppola obsadził ją w roli Kay Adams, dziewczyny Michaela Corleone (granego przez Al Pacino), w ekranizacji "Ojca chrzestnego" (1972).



Aktorka kontynuowała również współpracę z Allenem, pojawiając się w filmowej wersji "Zagraj to jeszcze raz, Sam" w 1972 roku, "Śpiochu" (1973) i "Miłości i śmierci" (1975). W 1977 roku Keaton zagrała swoją najsłynniejszą rolę u Allena, tytułową "Annie Hall". Za tę rolę zdobyła Oscara. Garderoba Annie naśladowała styl samej Keaton - pełen męskiej odzieży, kamizelek i spodni o strukturalnym kroju. Film ugruntował pozycję aktorki jako ikony stylu.

W tamtym czasie pojawiły się też spekulacje, że film był oparty na związku Keaton i Allena. Aktorka zdementowała je w 1977 roku w wywiadzie dla "The New York Times": "To nieprawda, ale są w nim (filmie - red.) elementy prawdy".

Keaton współpracowała z Allenem ponownie w filmach "Wnętrza" z 1978 roku, "Manhattan" (1979) i "Tajemnica morderstwa na Manhattanie" (1993). Broniła również Allena w obliczu zarzutów ze strony jego pasierbicy Dylan Farrow o wykorzystywanie seksualne. - Kocham go - powiedziała "The Guardian" w 2014 roku.

Wielokrotnie współpracowała także z reżyserką Nancy Meyers; po raz pierwszy przy filmie "Baby Boom" z 1987 roku. Pracowały ponownie jeszcze trzy razy: przy "Ojcu panny młodej" (1991), "Ojcu panny młodej II" (1995) oraz "Lepiej późno niż później" (2003), który przyniósł Keaton kolejną nominację do Oscara.

Keaton pracowała również jako reżyserka; najpierw dokumentu "Heaven" z 1987 roku, później filmu "Gorąca linia" z 2000 roku oraz jednego z odcinków serialu "Miasteczko Twin Peaks".

