Donald Tusk poinformował w sobotę, że Polska zostanie wyłączona z obowiązkowego mechanizmu relokacji migrantów. - To jest wielka ściema - ocenił w programie "Śniadanie Rymanowskiego" Jacek Sasin z PiS. Innego zdania był Maciej Żywno z Polski 2050, który stwierdził, że "jest to sukces Tuska". - Nie ma czego gratulować - zaznaczył z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

W "Śniadaniu Rymanowskiego" politycy z różnych opcji politycznych dyskutowali o pakcie migracyjnym. W sobotę odbyła się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która była wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska i samego paktu. Tego samego dnia premier przekazał, że Polska zostanie wyłączona z obowiązkowego mechanizmu relokacji. Argumentem, który miał przekonać KE była presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej i duża liczba osób, które przyjechały z Ukrainy po inwazji Rosji.

Poseł KO Zbigniew Konwiński przekazał, że "Polska już poniosła znaczne koszty". - Wyłączenie ma dotyczyć także kolejnych lat. Nasz kraj ma być specjalnie potraktowany - powiedział.

- PiS z kolei zorganizowało marny wiec, to nawet prawicowi komentatorzy podkreśli - ocenił poseł KO. Jak dodał, PiS zrobił tę manifestację przeciwko samym sobie. - Jak popatrzymy na wizy, które wydawali za swoich czasów - wyjaśnił.

Na te słowa zareagował poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. - Zdjęcia świadczą o czymś innym. Na Placu Zamkowym były tłumy - powiedział.

Potem zwrócił się bezpośrednio do polityka KO. - Czy pan jest aż tak cyniczny, żeby tak kłamać, czy pan nie ma wiedzy? - spytał. - Jak można porównywać pakt migracyjny z planową polityką dotyczącą zatrudnienia migrantów, którą realizowaliśmy? - dodał.

- To jest wielkie oszustwo. Komunikat Tuska ws. paktu jest oszukańczy tak, jak było jego 100 konkretów na 100 dni - przekazał Sasin. - Chcą nam wmówić, że będziemy wyłączeni z paktu, ale tam nie ma takich mechanizmów. Może być, że te przepisy będą chwilowo niestosowane. To wielka ściema - ocenił.

Dodał, że Bruksela pozwoliła Tuskowi oszukiwać, bo zbliżają wybory. - Fala nielegalnej imigracji się wleje się do Polski. Takie są fakty - uznał polityk PiS.

Na temat paktu migracyjnego wypowiedział się także Rober Biedroń z Lewicy. - To wyłączenie będzie na tak długo, jak Polska będzie coś znaczyła w Brukseli. Jak wygra PiS, to będziemy na karnym jeżyku. Nie będziemy mieć nic do powiedzenia - ocenił.

Biedroń dodał, że na wiecu "Kaczyński z Bąkiewiczem straszyli Polaków, ale się nie udało".

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka odniosła się do słów polityka Lewicy, mówiąc, że Polska nie została z niczego wyłączna.

- Nie ma żadnej oficjalnej decyzji ws. paktu migracyjnego. Nie macie pojęcia, o czym mówicie. Nie przeczytaliście tego dokumentu - przekazała.

Bryłka stwierdziła, że "każdego roku będzie ustalana pula w ramach mechanizmu solidarnościowego". - Premier ogłosił, że jesteśmy wyłączeni z mechanizmu. Ale to musi zapaść decyzja i będzie na rok - przekazała.

- Polski rząd pakt migracyjny popierał. Polska współpracowała z KE w tej sprawie. Czy będziemy państwem beneficjentem, to się dopiero okaże. Nie jesteśmy z niego wyłączeni. To kłamstwo - stwierdziła polityk.

Sprawę skomentował także Maciej Żywno z Polski 2050. - Poprzedni rząd nie miał żadnej strategii migracyjnej. Dopiero ten gabinet ją stworzył - przekazał. - Ciężko zarzucać Tuskowi, że kłamał. Mówił w tak bardzo ważnej sprawie, to jest jego sukces - dodał.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że nie ma czego gratulować Tuskowi. - To są doniesienia jednej redakcji, po których Tusk się obudził i zakomunikował, że Polska będzie wyłączona. Nie wiem, czy tak będzie, moim zdaniem nie. Tu chodzi o twarde zapisy prawa europejskiego - przekazał.

- A kto je negocjował? - dopytał Biedroń, przerywając wypowiedź Boguckiemu.

- Niech pan się już uspokoi, pan nie ma podstawowej wiedzy. Kłamie pan w sprawie wiz. Kłamie pan teraz - odpowiedział przedstawiciel prezydenta. - To jest metoda pana Biedronia: gdy usłyszy prawdę, to musi przerywać - ocenił.

Bogucki zaznaczył, że decyzja ws. paktu migracyjnego pojawiła się po liście prezydenta Nawrockiego. - Napisał do von der Leyen w tej sprawie. Tam jest bardzo mocne stanowisko. Decyzja ws. paktu jest poniekąd efektem tego listu - dodał.

- Ja się dziwię prezydentowi, że to napisał. To jest donos na PiS - ocenił Biedroń. - To nieudolne rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że wydawane były wizy w sposób niekontrolowany - przekazał.

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

