Franciszek Sterczewski gościem programu "Polityczny WF z gościem"

Poseł KO, który znajdował się w grupie ponad 470 osób płynących we wrześniu statkami Globalnej Flotylli Sumud (GSF) do Strefy Gazy z pomocą humanitarną uważa, że członkowie flotylli postępowali zgodnie z prawem, a do Ministra Spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego apeluje, aby był konsekwentny wobec samego siebie, gdy odnosi się do militarnych działań innych państw.

Wicepremier nie szczędził mocnych słów. - Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje. Nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność. Apelujemy też, aby nie jeździć w rejony niebezpieczne - stwierdził.

W programie "Polityczny WF z gościem" Franciszek Sterczewski opowie o tym, jak został potraktowany przez izraelskich żołnierzy, wspomni również o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy i zasugeruje, w jaki sposób polskie służby powinny zmienić sposób postępowania wobec fali cudzoziemców nasyłanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Odniesie się również do kolegów z ugrupowania, którzy nie szczędzą krytycznych słów "mogą na mnie pluć, zachowuje dystans".



