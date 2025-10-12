Orki zatopiły jacht. Dramatyczna akcja ratunkowa na Atlantyku

Na wodach Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Portugalii rozegrała się dramatyczna akcja. Na skutek ataku stada orek zatonął jacht, którym płynęła rodzina z trójką dzieci. Rozbitków udało się uratować i bezpiecznie przetransportować na ląd. Od początku września u wybrzeży Portugalii doszło do kilkunastu ataków orek na jednostki pływające.

Służby ratownictwa morskiego Portugalii we współpracy z miejscowymi rybakami uratowali pięcioosobową załogę jachtu zatopionego wskutek ataku orek u brzegów popularnego kurortu Peniche, na zachodnim wybrzeżu Portugalii.

Jak podały w sobotę portugalskie służby ratownicze, pierwszy z pomocą członkom załogi zatopionego jachtu przybył kuter rybacki. Z jednostki tej zostali oni następnie przetransportowani helikopterem portugalskich sił powietrznych na ląd.

W akcji ratowniczej wzięły udział dodatkowo fregata portugalskiej marynarki wojennej oraz statek ratowniczy policji morskiej.

Portugalia. Orki zatopiły jacht. Akcja ratunkowa na Atlantyku

Z komunikatu portugalskiej armii wynika, że uratowanymi są członkowie pięcioosobowej rodziny, w tym troje dzieci. Są oni obywatelami Francji i Portugalii.

"Ich jacht został zaatakowany i zatopiony przez grupę orek. Do czasu przybycia kutra rybackiego oczekiwali oni na pomoc w pontonie ratowniczym" - podała portugalska armia.

Od początku września u brzegów Portugalii doszło do kilkunastu ataków orek na jednostki pływające. Po jednym z nich, u brzegów aglomeracji Lizbony, doszło do zatopienia jachtu. Jego załoga wcześniej opuściła pokład zabrana przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę.

Naukowcom nie udaje się wciąż jednoznacznie wyjaśnić narastającego od kilku lat zjawiska ataków orek na jednostki pływające u brzegów Półwyspu Iberyjskiego.

