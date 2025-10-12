Cykoria jest rośliną zielną z rodziny astrowatych. Należą do niej także krwawnik, stokrotka czy rumianek. Jednak czy to przez brak wiedzy, czy słodko-gorzki smak, nieczęsto trafia na stoły. To duży błąd. Wiele badań naukowych dowodzi, że roślina ta może działać ochronnie na wątrobę, także w przypadku niealkoholowego stłuszczenia organu.

Cykoria występuje w kilku odmianach. W sklepach najczęściej znaleźć ją można w postaci główki lub mieszanki sałat z dodatkiem listków cykorii. Korzeń tej rośliny wykorzystywany bywa jako surowiec do prażenia i produkcji substytutów kawy. Niestety jej charakterystyczny, lekko gorzki smak dla wielu osób bywa barierą. A to właśnie ta goryczka jest oznaką obecności cennych związków bioaktywnych.

Jakie cenne związki zawiera cykoria?

Cykoria, poza witaminami i minerałami, zawiera trzy szczególnie wartościowe dla organizmu grupy związków:

inulina działająca jak prebiotyk, sprzyja korzystnym bakteriom jelitowym

działająca jak prebiotyk, sprzyja korzystnym bakteriom jelitowym polifenole i kwasy fenolowe wykazują silne działanie antyoksydacyjne,

wykazują silne działanie antyoksydacyjne, laktony seskwiterpenowe, flawonoidy, garbniki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym.

W jaki sposób cykoria wspiera pracę wątroby?

Publikacjom na temat wpływu cykorii na wątrobę przyjrzeli się Elham Maleki i jego zespół. Wnioski opublikowano w artykule na łamach "Clinical Nurition ESPEN" (2023). Okazuje się, że roślina ma ochronne działanie na organ u chorych na niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD). Jej regularne spożywanie obniża poziom zarówno aminotransferazy asparaginianowej (AST), jak i aminotransferazy alaninowej (ALT).

ZOBACZ: Owoc długowieczności w sklepach. Może realnie spowolnić proces starzenia



Jeszcze ciekawszych wniosków dostarcza badanie naukowców, którzy w publikacji na łamach "The Journal of Nutrition" (2022) informują o badaniu przeprowadzonym na myszach. Dowiodło ono, iż cykoria m.in. poprzez zmniejszenie przepuszczalności jelit pomaga stabilizować blaszki miażdżycowe. Korzystny jej wpływ na profil lipidowy odbija się także na polepszeniu kondycji wątroby.



Badanie kliniczne z 2024 roku potwierdziło również zdolność cykorii do obniżania ciśnienia krwi, a także cholesterolu całkowitego i LDL (zwanego złym) przy jednoczesnym podwyższeniu cholesterolu frakcji HDL (zwanego dobrym). Obserwacja 30. pacjentów powyżej 40. roku życia potwierdziła korzystne zmiany w grupie przyjmującej codziennie przez miesiąc 5-10 g sproszkowanego korzenia cykorii.

Cykoria nie dla każdego

Jak w przypadku każdego warzywa, owocu czy zioła, tak też sięgając po cykorię, należy zachować ostrożność. Dieta bogata w tę roślinę może wywołać negatywne następstwa przede wszystkim u osób z wrażliwością jelitową, ponieważ zdarza się, że inulina wywołuje bolesne gazy i wzdęcia.

ZOBACZ: Lepiej nie jeść tej części kurczaka. Może zawierać pasożyty i bakterie

Nie ma też wciąż wystarczających danych na temat bezpieczeństwa długotrwałego spożywania rośliny w dużych porcjach. Planując włączenie tego składnika do diety, warto skonsultować się z hepatologiem lub dietetykiem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Inspektor jak sąd. Szczerze o pieniądzach odc. 294 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl