Renta wdowia to stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim systemie emerytalnym, które ma zapewnić osobom po stracie małżonka większe bezpieczeństwo finansowe. Dzięki niej możliwe jest częściowe łączenie świadczeń i utrzymanie stabilności dochodów w trudnym okresie życiowym.

Program zyskał duże zainteresowanie wśród seniorów i już teraz wiadomo, że w kolejnych latach jego zasady będą rozwijane i dostosowywane do potrzeb społeczeństwa. Dla wielu osób może to oznaczać szansę na realne wsparcie i poprawę jakości życia na emeryturze.

Czym jest renta wdowia i jak działa?

Renta wdowia to mechanizm prawny umożliwiający wdowom i wdowcom pobieranie dwóch świadczeń: własnej emerytury/renty (lub analogicznego świadczenia) oraz części renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od 1 lipca 2025 roku obowiązują następujące reguły:

jedno ze świadczeń można pobierać w pełnej wysokości (100 proc.), w drugie w części (15 proc.)

osoba uprawniona decyduje, które ze świadczeń chce otrzymać w pełnej kwocie

maksymalna suma łączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury

wniosek o zbieżność świadczeń należy złożyć w ZUS lub odpowiednim organie – od 1 stycznia 2025 dostępny jest wzór ERWD.

Ten mechanizm ma na celu złagodzenie skutków strat finansowych po śmierci małżonka i zapewnienie pewnego wsparcia seniorom, którzy mają prawo do więcej niż jednego świadczenia. Jednak nie wszyscy mogą uzyskać dostęp do renty wdowiej, trzeba spełnić rygorystyczne warunki, m.in.:

osiągnięcie wieku emerytalnego (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat)

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka

uzyskanie prawa do renty rodzinnej w odpowiednim wieku

brak nowego związku małżeńskiego.

Pełna lista wymagań znajduje się na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co się zmieni od 2027 roku?

Najistotniejsza zmiana, na którą już teraz eksperci zwracają uwagę, to wzrost udziału drugiego świadczenia w zbiegu z 15 proc. do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że osoby, które wcześniej odczuły tylko minimalne zwiększenie przychodu, w perspektywie mogą otrzymać znacznie większy zastrzyk finansowy. W praktyce, jeżeli ktoś pobiera emeryturę i do tej pory dopłacano mu 15 proc. renty rodzinnej, to w 2027 dopłata ta wzrośnie do 25 proc.

Zmiana ma mieć charakter automatyczny, beneficjent nie będzie musiał składać nowego wniosku, by skorzystać z wyższego procentu drugiego świadczenia. Jednak zwiększenie kwoty może mieć także konsekwencje dla uprawnień do dodatków lub ulg, np. przekroczenie progu dochodowego może wpłynąć na utratę niektórych świadczeń pomocniczych.

Kto może skorzystać?

Zmiany najkorzystniejsze będą dla tych, których drugi zbieżny składnik (renta po zmarłym małżonku lub własna emerytura) jest stosunkowo wysoki i teraz dawał niewielką dopłatę. U nich przeskok z 15 do 25 proc. może realnie wpłynąć na domowy budżet. Część osób obawia się jednak, że przy wyższych świadczeniach mogą stracić prawo do dodatków, takich jak mieszkaniowy, ponieważ przekroczą kryteria dochodowe.

red / polsatnews.pl