Polska zostanie wyłączona z mechanizmu obowiązkowej relokacji migrantów. Tę informację potwierdził nieoficjalnie Polsat News. Komisja Europejska miała przyjąć argumentację rządu, który mówił, że Polska jest w grupie krajów, które znajdują się "pod presją migracyjną". Decyzja w tej sprawie zostanie przedstawiona w środę.

Polska najprawdopodobniej będzie w grupie krajów, które nie będą objęte obowiązkową relokacją migrantów. Rozwiązanie takie zostało zaproponowane w pakiecie migracyjnym nad, którym pracuje Komisja Europejska. Informację jako pierwsze podało RMF FM. Ustalenia potwierdził nieoficjalnie Polsat News.

"Twarda i bezkompromisowa postawa przynosi efekty"

Komisja Europejska miała przychylić się do argumentacji polskiego rządu, który przekazał, że Polska znajduje się "pod presją migracyjną". Przekazano ponadto, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Tym samym Polska powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową.

"Twarda i bezkompromisowa postawa rządu Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego przynosi efekty. Dzisiejszy Marsz PiS odbywa się przeciwko temu, co nigdy się nie wydarzy" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.

Polska zwolniona z relokacji migrantów? Nieoficjalne ustalenia Polsat News

- Zrobiliśmy wszystko, żeby przekonać KE, że pakt migracyjny musi uwzględniać naszą specyficzną sytuację - powiedział w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk w radiu RMF FM.

Gość przypomniał, że Polska zabierała przedstawicieli Unii Europejskiej, ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich oraz podsekretarza stanu departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych na swoją granicę.

- Zainwestowaliśmy masę czasu, by przekonać do tego, że pakt migracyjny musi to uwzględniać - podkreślił. - Mam nadzieję, że te argumenty trafiły, ale cały czas czekamy - stwierdził.

Komisja Europejska ma w środę przedstawić obowiązki krajów Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego.

Obowiązkowa relokacja migrantów. Premier: Moja argumentacja znalazła zrozumienie

W lutym premier Donald Tusk po rozmowach z unijnymi komisarzami i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von de Leyen zapowiedział, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Podkreślał, że Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji.

- Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. Cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie - podkreślił na konferencji prasowej z udziałem szefowej KE.

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

W sobotę w Warszawie odbędzie się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur.

