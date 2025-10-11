Mieszkańców stolicy czekają weekendowe utrudnienia w ruchu. W sobotę z powodu manifestacji na placu Zamkowym na objazdy zostaną skierowane autobusy ZTM. Z kolei w niedzielę utrudnienia w ruchu dotkną Śródmieście, Ochotę i Wawer. Stołeczna policja apeluje do uczestników oraz wszystkich postronnych o zgłaszanie jakichkolwiek zagrożeń i zachowanie bezpieczeństwa.

Stołeczny ratusz przekazał, że w sobotę na placu Zamkowym zaplanowano "stacjonarne zgromadzenie publiczne". "Od około godziny 10.00 do 17.00 w okolicy mogą być utrudnienia w ruchu" - dodano.

Jak zaznaczono w komunikacie, gdy dojdzie do zamknięcia ulicy Miodowej, na objazdy przez plac Bankowy pojadą autobusy linii: 116, 178, 180 i 503. Z kolei autobusy linii 518 dojadą do pętli Esperanto.

"W przypadku braku możliwości przejazdu trasą W-Z w rejonie Starego Miasta tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 będą kursowały przez most Gdański, a autobusy linii 160 i 190 po stronie Śródmieścia dojadą do placu Bankowego, natomiast po stronie Pragi do skrzyżowania alei Solidarności i Targowej" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

W weekend Krakowskie Przedmieście jest zamknięte - od Miodowej do Świętokrzyskiej - i staje się pieszo-rowerowym deptakiem.

Manifestację pod hasłem: "Stop nielegalnej migracji, nie dla Mercosur", organizuje Prawo i Sprawiedliwość.

Marsze i biegi w Warszawie. Mieszkańcy muszą brać pod uwagę utrudnienia w ruchu

Następnego dnia - w niedzielę - zgromadzenie publiczne rozpocznie się w Śródmieściu i będzie połączone z przemarszem na Ochotę. Jego uczestnicy spotkają się o godzinie 13.00 na rondzie de Gaulle’a.

Stamtąd przejdą: Alejami Jerozolimskimi, Chałubińskiego, aleją Niepodległości, Wawelską do Krzywickiego przed Ambasadę Izraela. Organizatorzy zapowiadają, że zgromadzenie potrwa do godziny 16.00.

"W przypadku braku możliwości przejazdu, tramwaje linii: 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 24 i 33 oraz autobusy: 111, 116, 117, 127, 128, 131, 151, 158, 167, 174, 175, 180, 503, 504, 507, 517, 520, 521, 525 pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami" - zaznaczył ZTM.

Marsz przejdzie pod hasłami solidaryzującymi się z Palestyną, przeciwko ludobójstwu w Strefie Gazy.

W niedzielę ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego sportową rywalizację z działalnością charytatywną. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 km, a najmłodsi wezmą udział w Biegu z Radością Malucha.

ZTM przekazał, że w czasie zawodów trasami objazdowymi pojadą autobusy linii: 142, 161, 213, 219, 521 i 702.

Stołeczna policja apeluje do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się zgromadzeń o informowanie policjantów o zaobserwowanych zagrożeniach i niepokojących sytuacjach.

Zaplanowane na weekend zgromadzenia i przemarsze mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach Śródmieścia i Ochoty.



Nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzeń, a także osób postronnych czuwać będą stołeczni policjanci.



— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 10, 2025

