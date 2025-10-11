Kolejne silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Rośnie bilans ofiar

Kolejne silne trzęsienie ziemi na Filipinach w ciągu jednego dnia. Tym razem miało ono magnitudę 6,8. Do poprzedniego - o sile 7,4 doszło kilka godzin wcześniej. Zniszczeniu uległo wiele budynków, wciąż trwają akcje ratunkowe. W wyniku trzęsień zginęło co najmniej siedem osób.

U południowych wybrzeżu Filipin doszło w piątek do drugiego tego dnia silnego trzęsienia ziemi, tym razem o magnitudzie 6,8 - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na filipińskich sejsmologów.

- Drugie trzęsienie ziemi jest odrębnym trzęsieniem, które nazywamy trzęsieniem podwójnym. Oba miały miejsce w tym samym obszarze, ale miały różną siłę i epicentrum - powiedział agencji AP Teresito Bacolcol, szef Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS).

Pierwsze silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 spowodowało panikę wśród mieszkańców południowo-wschodniej prowincji Davao Oriental. W jego wyniku zginęły co najmniej dwie osoby. Uszkodzonych zostało wiele budników.

Wstrząsy spowodowały także osunięcie ziemi i ewakuację pobliskich obszarów przybrzeżnych z powodu krótkotrwałego zagrożenia tsunami. Alarm został odwołany przed godz. 14 czasu lokalnego.

Filipiny. Drugie trzęsienie ziemi. Siedem ofiar śmiertelnych

Jak podały władze, szkody trzęsień są obecnie oceniane, jednak istnieje obawa, że drugie z nich może jeszcze bardziej osłabić struktury budynków, naruszone podczas pierwszego. Szkody odnotowano m.in. w budynku lotniska w Davao, jednak nie odwołano żadnych lotów.

W wyniku trzęsień śmierć poniosło co najmniej siedem osób.

ZOBACZ: Potężne wstrząsy w rejonie "pacyficznego pierścienia ognia". Są ofiary

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni