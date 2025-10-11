"Tusk boi się coraz bardziej (...). Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd" - tak Jarosław Kaczyński zareagował na wcześniejszy wpis premiera. Donald Tusk uderzył w nim w politykę poprzedniego rządu, zarzucając mu ściągniecie do Polski rekordowej liczby migrantów. W sobotę w Warszawie odbędzie się manifestacja PiS przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie Mercosur.

"Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie... Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca" - napisał w serwisie X Jarosław Kaczyński. Prezes PiS jednocześnie zachęcił do udziału w sobotnim zgromadzeniu.

Tego dnia w Warszawie odbędzie się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur.

Wcześniej, w serwisie X pojawił się wpis premiera Donalda Tuska. "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - napisał szef gabinetu.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka napisał, że "za rządów PiS Polska wydała ponad 2,8 mln krajowych wiz pracowniczych. To 47,7 proc. wszystkich wiz wydanych w UE w tym czasie". Takie dane zawarte zostały w raporcie komisji ds. afery wizowej.

Manifestacja przeciwko migracji. Mocna wymiana zdań Kaczyńskiego z Tuskiem

Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że Polska zostanie wyłączona z mechanizmu obowiązkowej relokacji migrantów. Komisja Europejska miała przyjąć argumentację rządu, który mówił, że Polska jest w grupie krajów, które znajdują się "pod presją migracyjną". Decyzja w tej sprawie zostanie przedstawiona w środę.



Polska najprawdopodobniej będzie w grupie krajów, które nie będą objęte obowiązkową relokacją migrantów. Rozwiązanie takie zostało zaproponowane w pakiecie migracyjnym nad, którym pracuje Komisja Europejska. Informację jako pierwsze podało RMF FM. Ustalenia potwierdził nieoficjalnie Polsat News.

ZOBACZ: Polska zwolniona z relokacji migrantów. Nieoficjalne ustalenia Polsat News

Komisja Europejska miała przychylić się do argumentacji polskiego rządu, który przekazał, że Polska znajduje się "pod presją migracyjną". Przekazano ponadto, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Tym samym Polska powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową.

Polska wyłączona z obowiązkowej relokacji migrantów. Nieoficjalne ustalenia Polsat News

W lutym premier Donald Tusk po rozmowach z unijnymi komisarzami i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von de Leyen zapowiedział, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Podkreślał, że Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji.

- Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. Cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie - podkreślił na konferencji prasowej z udziałem szefowej KE.

ZOBACZ: Kaczyński wyklucza koalicję z Konfederacją. "Jeśli nie nastąpi cud"

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni