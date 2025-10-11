Fani Formuły 1 i Roberta Kubicy mogli mocno zdziwić się, gdy zobaczyli w sieci jedną z aukcji. Do obiegu trafił kombinezon wyścigowy Roberta Kubicy, w którym Polak brał udział w Grand Prix Kanady 2007. To właśnie wtedy kierowca uległ dramatycznie wyglądającemu wypadkowi, z którego Polakowi udało się wyjść bez szwanku. To jednak nie jedyna gratka dla fanów motorsportu w internecie.

W sieci pojawiła się prawdziwa gratka dla kibiców Formuły 1 oraz Roberta Kubicy. Za 15 tys. dolarów kanadyjskich (ok. 40 tys. złotych) można nabyć kombinezon polskiego kierowcy, w którym uczestniczył podczas Grand Prix Kanady w 2007 roku.

Ten sam użytkownik sprzedaje również za kwotę 25 tys. dolarów kanadyjskich kierownicę bolidu, w którym Robert miał wypadek.

Jako pierwszy w Polsce informował o tym serwis powrótroberta.pl, który zajmuje się relacjonowaniem wydarzeń związanych z polskim kierowcą.

"To jest kombinezon, który Kubica miał podczas Grand Prix Kanady w 2007 roku, gdy miał swój ciężki wypadek. Jak można zobaczyć na zdjęciach, kombinezon został przecięty przez zespół medyczny, by wydobyć Kubicę z niego i potem został zszyty. Unikatowa część historii jest dostępna" - napisał sprzedający.

Niestety sam wyścig dla Roberta Kubicy ułożył się dramatycznie. Polak najechał wówczas na koło jadącego przed nim Jarno Trulliego z Toyoty i z ogromną prędkością zmierzał w kierunku betonowych band obiektu w Montrealu. Kubica uderzył w nie, a następnie przekoziołkował przez cały tor na drugą stronę. W paddocku zapanowała zgroza, wypadek wyglądał koszmarnie.

Siempre que veo el terrible accidente de Robert Kubica en Canadá de 2007, no puedo creer que saliera vivo de eso.



Sufrió un esguince de tobillo tras el violento impacto a 230km/h.#F1 #Formula1 #CanadianGPpic.twitter.com/QhtU98k4IN — FormulaArg (@FormulaArgOK) June 4, 2025

Koszmarny wypadek Kubicy w Grand Prix Kanady 2007

- Nie widać tam żadnego poruszenia, nie rusza ręką, nie rusza głową. Dramatyczna sytuacja - opisywał tamte wydarzenia Mikołaj Sokół podczas transmisji w Polsacie.

Zdarzenie z udziałem polskiego kierowcy było jednym z najgorszych w najnowszej historii Formuły 1. Pokazało jednak, że od momentu śmiertelnego wypadku Brazylijczyka Ayrtona Senny z roku 1994, bezpieczeństwo w królowej motorsportu mocno się poprawiło. To właśnie po tragedii Senny wprowadzono m.in. system HANS, który pomógł uratować Kubicę.

Head and Neck Supports (w skrócie HANS) to system ochrony głowy i karku, który jest przypinany do kombinezonu i kasku. Do Formuły 1 został wprowadzony w sezonie 2003. To on sprawił, że u Polaka nie doszło do uszkodzenia kręgów szyjnych.

- Bez niego, byłoby dużo gorzej. Zaliczyłbym "game over", pocałowałbym kierownicę przy 250 km/h. Gdyby ten wypadek wydarzył się 10 lat wcześniej, to byśmy nie rozmawiali. To uratowało moje życie - opowiadał później Kubica.

Dramatyczna kraksa w sezonie 2007. Rok później życiowy sukces

- Byłem bardzo blisko Jarno i próbowałem go wyprzedzić po prawej stronie w lewym zakręcie. Niestety doszło do kolizji, po której straciłem przednie skrzydło. Wpadło ono pod auto i zostałem pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bolidem. Wyskoczyłem na tarkę i znalazłem się w powietrzu. To działo się bardzo szybko - zdążyłem puścić kierownicę i złożyć ręce na klatce piersiowej. Potem świadomość wróciła mi gdy leżałem w bolidzie bokiem i patrzyłem ma porządkowych - mówił Robert Kubica.

Polski kierowca dodał, że "wtedy zdał sobie sprawę, że przeżył ten wypadek". - Spróbowałem poruszyć każdą kończyną i zdałem sobie sprawę z tego, że wszystko jest OK - mówił.

Chwilowe przeciążenie w momencie wypadku wyniosło 75G. Kierowcy na szczęście, poza skręconą kostką, nic się nie stało. Wrak samochodu można zobaczyć w muzeum BMW.

Rok później Kubica odniósł na tym samym obiekcie swój największy sukces w Formule 1. W Grand Prix Kanady 2008 Polak stanął na najwyższym stopniu podium, dojeżdżając przed kolegą z zespołu, Nickiem Heidfeldem oraz zawodnikiem Red Bulla Davidem Coulthardem. Było to pierwsze i ostatnie zwycięstwo Kubicy w królowej motorsportu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni