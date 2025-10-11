Diane Keaton nie żyje. Miała 79 lat

Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat - dowiedział się magazyn "People". Amerykańska aktorka zasłynęła z roli w "Ojcu chrzestnym" oraz w filmach Woody'ego Allena.

Magazyn "People" poinformował, że Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat w Kalifornii. Na razie nie przekazano więcej informacji. Bliscy aktorki poprosili o uszanowanie ich prywatności - poinformował rzecznik rodziny.

Keaton zyskała sławę w latach 70. dzięki roli w filmach z trylogii "Ojciec chrzestny" oraz współpracy z reżyserem Woody Allenem. Aktorka zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Annie Hall" (1977).

Diane Keaton urodziła się w 1946 roku w Los Angeles jako Diane Hall. Była najstarszym z czworga dzieci. Jej ojciec był inżynierem budownictwa, a mama zajmowała się domem.

Keaton występowała w sztukach w liceum, a po jego ukończeniu w 1964 roku studiowała aktorstwo w college'u. Wkrótce jednak przerwała studia i przeniosła się do Nowego Jorku, aby spróbować swoich sił w teatrze. Przyjęła nazwisko panieńskie matki, Keaton, jako swój pseudonim artystyczny, ponieważ w związku zawodowym Actors' Equity była już zarejestrowana inna Diane Hall.

W 1968 roku Keaton dostała rolę dublerki Sheili w broadwayowskim musicalu "Hair". W 2017 roku powiedziała magazynowi "People", że w tym czasie cierpiała na bulimię po tym, jak reżyser spektaklu powiedział jej, że musi schudnąć, choć nie obwiniała go za swoją chorobę. - To miało tak naprawdę związek z nadmierną potrzebą posiadania więcej. Zbyt wiele. To była choroba psychiczna - stwierdziła.

- Stałam się mistrzynią ukrywania. Ukrywania wszelkich dowodów - jak sprawić, by nikt się nie dowiedział? Prowadzisz bardzo dziwny styl życia. Żyjesz w kłamstwie - mówiła. Aktorka w końcu wyzdrowiała dzięki terapii, ale powiedziała, że bulimia odebrała jej również radość z czasu spędzonego na Broadwayu.

Następnie Keaton zagrała w sztuce Allena na Broadwayu "Zagraj to jeszcze raz, Sam", której premiera odbyła się w 1969 roku. Otrzymała za tę rolę nominację do nagrody Tony.

Filmowy debiut Diane Keaton. "Ojciec chrzestny" z dwoma Oscarami

Keaton filmowo zadebiutowała w produkcji "Zakochani i inni" z 1970 roku. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił, gdy Francis Ford Coppola obsadził ją w roli Kay Adams, dziewczyny Michaela Corleone (granego przez Al Pacino), w ekranizacji "Ojca chrzestnego" (1972).



Aktorka kontynuowała również współpracę z Allenem, pojawiając się w filmowej wersji "Zagraj to jeszcze raz, Sam" w 1972 roku, "Śpiochu" z 1973 roku i "Miłości i śmierci" z 1975 roku.

Wkrótce więcej informacji...

