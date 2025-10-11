Samoloty zwiadowcze Królewskich Sił Powietrznych wykonały 12-godzinną misję wzdłuż granicy z Rosją w celu monitorowania wschodniej granicy NATO - czytamy w komunikacie RAF. Jak poinformowano, w misji, która miała pomóc zwiększyć bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii, wsparcia udzielił samolot Sił Powietrznych USA.

Dwa z najbardziej zaawansowanych samolotów zwiadowczych Królewskich Sił Powietrznych odbyły 9 października 12-godzinną misję, patrolując granicę Rosji wzdłuż wschodniej flanki NATO - ogłosił RAF.

Samolot obserwacji wywiadu elektronicznego RAF RC-135 Rivet Joint i morski samolot patrolowy P-8A Poseidon przeleciały łącznie prawie 10 tysięcy mil wzdłuż granicy z Rosją, mijając m.in. Polskę, Białoruś i Ukrainę.

Misja była wspierana przez tankowiec KC-135 Stratotanker Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych ze 100. Skrzydła Tankowania Powietrznego, który rozszerzył zasięg operacyjny dwóch samolotów RAF. Jak czytamy, był to pokaz transatlantyckiej jedności między sojusznikami NATO.

Wspólna podniebna akcja NATO. "Udana misja"

Operacje wykonano po wielokrotnych wtargnięciach rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną NATO w ciągu ostatniego miesiąca, w tym incydentów w Polsce, Rumunii i Estonii. Oba samoloty zostały zaprojektowane tak, aby zbierać dane wywiadowcze przy użyciu szeregu metod w celu zwiększenia świadomości operacyjnej i dostarczenia cennych danych do analiz.

"To była znacząca wspólna misja z naszymi sojusznikami z USA i NATO. Nie tylko dostarcza to cennych danych wywiadowczych, które zwiększają świadomość operacyjną naszych sił zbrojnych, ale także wysyła potężny sygnał jedności NATO do Putina i naszych przeciwników" - tak do misji odniósł się sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, John Healey.

"Pragnę podziękować wybitnemu brytyjskiemu personelowi, który wraz z naszymi sojusznikami przeprowadził i wspierał tę udaną misję. Ich niestrudzona praca sprawia, że Wielka Brytania jest bezpieczniejsza w kraju i silna za granicą" - dodał polityk.

RC-135 Rivet Joint, kluczowa platforma wywiadowcza, obserwacyjna i rozpoznawcza (ISR), została zaprojektowana tak, by pozwalała na podsłuchiwanie komunikacji wojskowej. P-8A Poseidon, który jest wyspecjalizowany w zwalczaniu okrętów podwodnych i może przenosić torpedy i pociski przeciwokrętowe, przeleciał trasę skoncentrowaną wokół Morza Bałtyckiego.

Wielka Brytania zapewnia sojuszników. "Niezachwiane zaangażowanie"

"Samoloty ściśle koordynowały działania z sojusznikami NATO w całej Europie, monitorowały aktywność na wschodniej flance Sojuszu i odstraszały wszelkie potencjalne zagrożenia dla przestrzeni powietrznej" - czytamy.

KC-135 ze 100. Skrzydła Tankowania Powietrznego sił USA, stacjonującego w RAF Mildenhall, odegrał kluczową rolę w umożliwieniu powodzenia misji, zapewniając niezbędne tankowanie w powietrzu, a tym samym rozszerzając zasięg operacyjny samolotów RAF.

"Misje takie jak ta pokazują jedność i gotowość NATO do obrony swoich członków przed jakąkolwiek agresją. Nasza zdolność do płynnego współdziałania z zasobami amerykańskich sił podkreśla siłę sojuszu NATO. RAF pozostaje zaangażowany we współpracę z naszymi sojusznikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności przestrzeni powietrznej NATO" - przyznał kapitan grupy Matthew D'Aubyn, dowódca wywiadu, obserwacji, namierzania celów i rozpoznania.

Jak dodano w komunikacie, zarówno premier Keir Starmer, jak i sekretarz obrony podkreślili znaczenie bezpieczeństwa narodowego jako fundamentu rządowego planu zmian, a misja dodatkowo podkreśliła niezachwiane zaangażowanie Wielkiej Brytanii w NATO.

