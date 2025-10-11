Joe Biden przechodzi nową fazę leczenia agresywnej postaci raka, która została zdiagnozowana w maju - przekazał rzecznik byłego prezydenta USA, cytowany przez stację NBC. Oczekuje się, że radioterapia ma potrwać około pięciu tygodni.

Oczekuje się, że radioterapia potrwa pięć tygodni i wyznacza nowy punkt w leczeniu - powiedziało NBC News źródło zaznajomione ze sprawą. Biden brał już leki hormonalne w postaci tabletek.

W zeszłym miesiącu 82-letni Biden przeszedł również leczenie raka skóry. Duży bandaż na jego czole był wówczas widoczny w podczas wystąpień publicznych.

Po operacji jego lekarz napisał w dokumentacji, że "cała tkanka rakowa została pomyślnie usunięta" i że "nie jest wymagane dalsze leczenie". Były prezydent ogłosił w maju, że zdiagnozowano u niego agresywną postać raka prostaty, który dał już przerzuty do kości.

Jego biuro poinformowało wówczas, że rozważa kilka opcji leczenia, aby zapewnić "skuteczne zarządzanie" chorobą. W poście na X po tym, jak podzielił się swoją diagnozą, Biden przekazał: "Rak dotyka nas wszystkich. Podobnie jak wielu z was, Jill i ja nauczyliśmy się, że jesteśmy najsilniejsi w miejscach, w których się złamałeś. Dziękujemy, że podnosicie nas na duchu miłością i wsparciem".

Joe Biden przechodzi radioterapię. "Ma się dobrze"

W tym czasie wielu onkologów powiedziało NBC News, że biorąc pod uwagę charakter jego raka i fakt, że już dał przerzuty, możliwe jest, że przypadłość Bidena pozostała niezdiagnozowana przez lata.

Mężczyźni w jego wieku zwykle nie są poddawani badaniom przesiewowym w kierunku raka prostaty, a American Cancer Society zaleca, aby mężczyźni w wieku 50 i 60 lat poddawali się badaniom przesiewowym co dwa lata. Nie jest jasne, czy Biden został przebadany pod kątem raka prostaty podczas swojego ostatniego badania lekarskiego w Białym Domu, które odbyło się w zeszłym roku.

Mówi się, że były prezydent, który w przyszłym miesiącu skończy 83 lata, "ma się dobrze". W 2023 r., jeszcze podczas sprawowania urzędu, Biden podczas rutynowego badania fizykalnego usunął zmianę skórną, która później okazała się rakowa. Ówczesny lekarz powiedział, że dalsze leczenie nie jest konieczne.

Biden opuścił Biały Dom w styczniu, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak zawiesił swoją kampanię reelekcyjną w zeszłym roku, popierając swoją wiceprezydent, Kamalę Harris, w walce o reelekcję.

