Po nocnym ataku Rosji na obiekty ukraińskiej infrastruktury krytycznej, tymczasowo bez dostawy wody pozostawały dwa miliony odbiorców w Kijowie - poinformował wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba. Dodał, że dostawy zostały już przywrócone, ale prace nadal trwają. Odcięty od wody był też m.in. ukraiński parlament, do którego trzeba było dostarczyć przenośne toalety.

"Trwa likwidacja skutków intensywnego ostrzału obiektów energetycznych Ukrainy (...). W Kijowie przywrócono już dostawy wody dla dwóch milionów odbiorców, jednak cztery tysiące domów nadal pozostają bez wody. Prace trwają. W obwodzie kirowohradzkim dostawy wody rozpoczniemy około godziny 18" - napisał na Telegramie Kułeba.

Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną. "Cyniczny i przemyślany atak"

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w wyniku zmasowanego ataku sił rosyjskich na obiekty infrastruktury krytycznej, które użyły w nocy z czwartku na piątek 450 dronów i ponad 30 rakiet, w Zaporożu zginęło dziecko, a w całym kraju odnotowano ponad dwudziestu rannych.

W Kijowie poza problemami z sieciami energetyczną i wodociągową występowały także utrudnienia w kursowaniu metra - pełny ruch przywrócono ok. 16.

Wicepremier Kułeba przekazał, że pomimo znacznych zniszczeń infrastruktury, trwają nieprzerwane prace nad jak najszybszym przywróceniem światła i wody do domów.

Parlament bez wody. Dostarczono przenośne toalety

"Dokładnie trzy lata temu, 10 października, Rosja po raz pierwszy zaatakowała ukraiński system energetyczny rakietami i dronami. To świadoma decyzja Rosji – zakłócić sezon grzewczy, wywołać panikę w kraju i destabilizować sytuację" - stwierdził.

Awaryjne wyłączenia prądu nadal obowiązują w Kijowie, obwodach kijowskim, sumskim, charkowskim, połtawskim, dniepropietrowskim, donieckim, czerkaskim i zaporoskim.

Po ataku na Kijów, bez dostaw wody został także budynek ukraińskiego parlamentu. W Radzie Najwyższej specjalna maszyna dostarczyła tzw. wodę techniczną, a służby przywiozły przenośne toalety.

Зараз біля ВР. Машина з технічною водою для потреб парламенту. Фракція Європейська Солідарність запитала премʼєрку Свириденко щодо відновлення водопостачання, пошкодженого терористичними російськими атаками. Пані премʼєрка пообіцяла, що до вечора водопостачання в Києві… pic.twitter.com/c0K7V79UKZ — Iryna Gerashchenko (@IrynaGerashche2) October 10, 2025

Продовжуємо репортаж про життя урядового кварталу після пошкодження водопостачання в Києві. До Уряду привезли біотуалети pic.twitter.com/lhTPZeetco — Iryna Gerashchenko (@IrynaGerashche2) October 10, 2025

Jeden z posłów powiedział, że na obrady przyjechał ze swoją szczoteczką do zębów "bo nigdzie nie ma wody, tu też jej nie ma" - przekazuje Ukraińska Prawda.

