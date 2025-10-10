Hiszpania wprowadza tzw. czerwone alerty, czyli najwyższe stopnie zagrożenia pogodowego w związku z ulewnymi deszczami i powodziami. Wszystko to jest efektem burzy Alice, która sieje spustoszenie w popularnych hiszpańskich kurortach. Żywioł opóźnił już dziesiątki lotów i zmusił władze m.in. do zamknięcia szkół.

Sztorm Alice powiązany jest ze zjawiskiem znanym w Hiszpanii jako DANA, czyli izolowana depresja na wysokich poziomach. Zetknięcie ciepłych i wilgotnych mas powietrzna nad Morzem Śródziemnym doprowadziło na wybrzeżu do intensywnych opadów deszczu.

Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach suma opadów może osiągnąć nawet 250-300 mm.

Zalane ulice, odwołane loty. Hiszpania walczy z Alice

Obszary najbardziej narażone na ekstremalne warunki pogodowe to okolice Cabo de la Nao na wybrzeżu między Walencją a Alicante. W związku z obfitymi opadami deszczu w Murcji przeprowadzono częściową ewakuację, a władze regionu zdecydowały o zamknięciu szkół w trzynastu gminach.

Ponadto, na lotniskach w Alicante, Walencji i Murcji opóźnionych bądź odwołanych zostało już kilkadziesiąt lotów.

W wielu innych regionach południowo-wschodniej Hiszpanii wydano czerwone ostrzeżenia pogodowe związane z przemieszczającym się intensywnym deszczem. W niezwykle popularnych turystycznych kurortach, takich jak Costa Blanca, w weekend sytuacja pogodowa może ulec pogorszeniu.

ZOBACZ: Sztorm Amy uderzył w Europę. Setki odwołanych lotów

W najbliższych dniach opady deszczu mogą tam przekroczyć 60 mm w ciągu godziny, co najprawdopodobniej doprowadzi także do niebezpiecznych powodzi błyskawicznych.

Hiszpański instytut meteorologiczny AEMET wzywa mieszkańców i turystów do zachowania szczególnej ostrożności, unikania podróży w głąb terenów zagrożonych powodzią oraz ścisłego przestrzegania komunikatów lokalnych służb.

Ekstremalna pogoda w sercu Europy. Wspomnienie powodzi sprzed roku

Sztorm Alice sieje spustoszenie w Hiszpanii dokładnie rok po innym tragicznym w skutkach kataklizmie. W październiku 2024 roku w Walencji doszło do największej od 100 lat powodzi w regionie.

W wyniku katastrofy pogodowej zginęło wówczas ponad 200 osób.





ZOBACZ: Gwałtowny wzrost zachorowań na krztusiec. Kraków uruchamia program szczepień

Powodzie DANA występują zazwyczaj raz lub dwa razy na dekadę, a najbardziej ekstremalne przypadki pojawiają się mniej więcej co 20 lat.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni