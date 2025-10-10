Autobus PKS zderzył się z ciężarówką na trasie między Darzlubiem a Leśniewiem niedaleko Pucka (woj. pomorskie). Do zdarzenia doszło w piątek rano. W autobusie jechało ok. 50 osób, w większości młodzież jadąca do szkoły. Sześć osób trafiło do szpitala.

W wypadku uczestniczył autobus linii 658, który kursuje między Wejherowem a Puckiem. Według informacji przekazanych przez mł. kpt. Macieja Kuptza służby otrzymały zgłoszenie ok. godz. 7:20.

Do zdarzenia doszło na trasie między miejscowościami Darzlubie i Leśniewo. Autobusem podróżowało 50 osób, w większości młodzież ponadpodstawowa. Po zderzeniu z samochodem ciężarowym autobus wjechał do rowu.

Wypadek autobusu pod Puckiem. Trasa została zablokowana

Mł. kpt. Kuptza poinformował Interię, że siedem osób odniosło lekkie obrażenia. Sześć trafiło następnie do szpitala - dwie osoby do szpitala w Pucku, a cztery do placówki w Wejherowie. Jeden z nich, 15-letni chłopak, trafił do szpitala z urazem kręgosłupa.

Na drodze powiatowej między Darzlubiem a Leśniewem w powiecie puckim ruch odbywa się wahadłowo. Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus próbował wyminąć samochód ciężarowy stojący na światłach awaryjnych. W trakcie manewru ciężarówka ruszyła i uderzyła w autobus.

