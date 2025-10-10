Holendrzy zdecydowali o przeznaczeniu 200 milionów euro na systemy antydronowe zdolne do zestrzeliwania bezzałogowców w Ukrainie. Decyzję ogłosił holenderski minister obrony Ruben Brekelmans, argumentując to m.in. rosyjskim atakiem na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

- Wydamy je na systemy antydronowe, które mogą zestrzeliwać drony na Ukrainie. To pilna potrzeba, którą ponownie zauważyliśmy wczoraj - stwierdził Brekelmans. Holender odniósł się do ataku Rosjan na ukraińską infrastrukturę krytyczną, po którym bez dostawy wody pozostawały dwa miliony odbiorców w Ukrainie.

Holandia wspiera Ukrainę. Rozwój systemów antydronowych

- W nocy doszło do dużych nalotów, które były bardzo znaczące, ponieważ w dużej mierze wymierzone były w lokalną infrastrukturę energetyczną - dodał holenderski minister.

Według Brekelmansa holenderskie i ukraińskie firmy mogą wspólnie zwiększyć produkcję dronów poprzez tworzenie spółek joint venture, a więc takich, w których podmioty łączą swoje zasoby we wspólnym celu.

Dodał też, że cały sojusz NATO potrzebuje więcej takich systemów antydronowych, a dodatkowo będzie to sposobem na przeniesienie doświadczeń zdobytych na Ukrainie do Holandii.

Wsparcie w zakresie zwalczania dronów stanowi część porozumienia, jakie Ukraina zawarła z Holandią. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w piątek, że podpisano memorandum o obustronnej współpracy w zakresie produkcji dronów.

"Jestem wdzięczny za spotkanie i za wszystkie wysiłki podjęte w celu wsparcia naszych obywateli" - napisał Zełenski.

Atak dronów na Ukrainę. Celem infrastruktura krytyczna

Jak przekazała ukraińska minister energetyki Switłana Hrynczuk, Rosja uderzyła w obiekty generujące prąd. Ukraińskie lotnictwo poinformowało o atakach przy użyciu pocisków balistycznych i dronów typu Shahed. W obwodzie zaporoskim zginął siedmiolatek, trzy osoby zostały ranne.

Część Kijowa była pozbawiona dostępu do energii, zostało wprowadzone awaryjne wyłączanie prądu na terenie obwodu sumskiego, na północy Ukrainy. W kijowskiej dzielnicy Pechersk odłamki rosyjskich obiektów spowodowały pożar w wieżowcu.

Oprócz problemów związanych z sieciami energetycznymi i wodociągowymi, występowały też utrudnienia w kursowaniu metra - w pełni przywrócono kursy ok. 16.

Rosyjskie wojska ostrzelały też miasta Dniepr i Kamieńskie oraz rejon krzyworoski. Uderzono w infrastrukturę energetyczną, poszkodowany 66-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.

"To cyniczny i przemyślany atak: ponad 450 dronów i ponad trzy dziesiątki rakiet przeciwko wszystkim elementom zapewniającym normalne życie, których Rosjanie chcą nas pozbawić. Na chwilę obecną w całym kraju odnotowano ponad 20 rannych osób – wszystkim udzielono niezbędnej pomocy. Niestety, w Zaporożu w wyniku ataku zginęło dziecko" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

