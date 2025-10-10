Tajemnicze zgony w zakładzie karnym w Czarnem. RPO reaguje na reportaż Polsat News

Rzecznik praw obywatelskich bada sprawę 13 zgonów osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem - poinformowało biuro RPO. Sprawę tajemniczych śmierci w tym zakładzie nagłośnili dziennikarze "Polsat News Ujawnia".

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami nt. zgonów osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowania w tych sprawach" - poinformowało Biuro RPO w oficjalnym komunikacie.

RPO przekazało ponadto, że w maju 2025 roku - po śmierci osadzonego w celi wspomnianego więzienia - zespół ds. wykonywania kar podjął tę sprawę z urzędu.

We wrześniu z kolei wystąpiono do dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie o szczegółowe informacje na temat zdarzenia, w tym o sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego zapis monitoringu i dokumentację fotograficzną.

"Polsat News Ujawnia". Dziennikarskie śledztwo ws. zgonów w Czarnem

Na początku września w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia" pokazaliśmy reportaż "Śmierć Bartłomieja Miecznikowskiego", w którym dziennikarze Jacek Smaruj i Monika Gawrońska ujawnili niepublikowane wcześniej nagrania z monitoringu w zakłdzie w Czarnem.

Umożliwiło to odtworzenie dramatycznych wydarzeń z 18 maja 2025 roku, kiedy Bartłomiej Miecznikowski zmarł.

Według oficjalnych informacji zgon mężczyzny nastąpił z przyczyn naturalnych, ale w tę wersję wydarzeń nie wierzy jego rodzina. Jeden ze strażników więziennych miał się przyznać do uderzenia mężczyzny w brzuch, ale później wycofał się z tych słów. Został jednak wyrzucony ze służby.

13 zgonów w ciągu 10 miesięcy

Dziennikarze Polsat News dotarli później do materiałów - w tym również nagrań wykonanych przez funkcjonariuszy SW - z których wynika, że w Zakładzie Karnym w Czarnem na przestrzeni dziesięciu miesięcy doszło do 13 zgonów.

Dziewięć zgonów nastąpiło w szpitalu więziennym, a cztery na terenie jednostki. W przypadku tych ostatnich nie podano informacji o przyczynach. Reporterzy "Polsat News Ujawnia" otrzymali kolejne zgłoszenia od rodzin osadzonych, którzy liczą na wyjaśnienia.

