- Ja mam takie poczucie, że republika kolesi utrąca kobiety (...). Republika kolesi dotyczy wszystkich sytuacji, gdzie bardzo wysoko znajdują się mężczyźni - powiedziała Urszula Demkow z Polski 2050 w programie "Debata Gozdyry". Parlamentarzystka odpowiedziała tak na pytanie, dlaczego część koalicji rządowej niechętnie podchodzi do przyznania Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz teki wicepremiera.

Zaskakującą tezę wygłosiła w programie "Debata Gozdyry" posłanka z Polski 2050. Urszula Demkow zapytana o niechęć części koalicjantów do przyznania stanowiska wicepremiera minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz zasugerowała, że to akcja przeciw kobiecie.

ZOBACZ: "Nie wstyd Pani tak dezinformować?" Pełczyńska-Nałęcz reaguje na słowa Wcisło

- Wszystkie najważniejsze stanowiska w rzędzie, czyli minister finansów, minister spraw zagranicznych i premier oczywiście, są obsadzone przez mężczyzn, więc ja uważam że to jest troszeczkę taka akcja przeciwko kobiecie - powiedziała Urszula Demkow z Polski 2050.

Posłanka 2050: Republika kolesi utrąca kobiety

- Ja mam takie poczucie że republika kolesi utrąca kobiety - dodała po chwili.

- Przyznała pani, że koalicja rządowa to republika kolesi. Bardzo dobra nazwa. Będziemy ją stosować - wtrącił polityk PiS Waldemar Buda.

- Republika kolesi dotyczy wszystkich sytuacji, gdzie bardzo wysoko znajdują się tylko mężczyźni - wyjaśniła po chwili parlamentarzystka.

ZOBACZ: Krytyczne wystąpienie podczas głosowania w Polsce 2050. Ćwik ujawnia kulisy

Do kwestii płci w polityce odniósł się też Marcin Możdżonek z Konfederacji.

Debata Gozdyry. Spór o rolę kobiet w polityce

- Dlaczego jest tak mało kobiet w polityce? Powinniśmy odwrócić - dlaczego jest tak wielu mężczyzn, dlatego że naturalne predyspozycje są takie, coś o tym wiem - powiedział były sportowiec.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra dopytała byłego siatkarza o to, jakie predyspozycje mają mężczyźni, że chętniej się garną do polityki.

- Mężczyźni, przez chociażby gospodarkę hormonalną, są predysponowani do rywalizacji, a w polityce co mamy - rywalizację, dlatego więcej mężczyzn pcha się do polityki niż kobiet - powiedział były sportowiec.

ZOBACZ: Pełczyńska-Nałęcz składa propozycję Mentzenowi. Chce konfrontacji w Polsacie, stacja odpowiada

Wypowiedź polityka Konfederacji została oprotestowana przez Urszulę Demkow i reprezentującą KO Katarzynę Królak.

Na pytanie dziennikarki Polsat News o to, jaka jest rola kobiet, Możdżonek odpowiedział, że jest "taka, jaką sobie życzą", ale nie widzi sensu we wpychaniu ich do polityki tylko ze względu na płeć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni