- W ciągu ostatnich 24 godzin ośmioro dzieci wróciło do swoich rodzin – powiedziała w piątek amerykańska pierwsza dama Melania Trump. - Prezydent Putin i ja mieliśmy otwarty kanał komunikacji w ich sprawie - wyjaśniła.

Pierwsza dama Melania Trump poinformowała podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu, że ​​ośmioro ukraińskich dzieci powróciło do swoich rodzin po trwających rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Pierwsza dama powiedziała, że ​​jej przedstawiciel współpracuje bezpośrednio z ekipą Putina, aby zapewnić bezpieczne połączenie dzieci z ich rodzinami między Rosją a Ukrainą.

Melania Trump walczy o ukraińskie dzieci. "To wciąż trwa"

- Prezydent Putin i ja mieliśmy otwarty kanał komunikacji w sprawie losu tych dzieci - powiedziała.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy obie strony uczestniczyły w kilku nieoficjalnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych - wyjaśniła pierwsza dama.

- To wciąż trwa - zapowiedziała. Dodała, że w najbliższym czasie dojdzie do połączenia kolejnych rodzin.

W sierpniu Melania Trump napisała list do Władimira Putina, który jej mąż osobiście doręczył podczas spotkania z prezydentem Rosji na Alasce.

Stacja Fox News opublikowała pełną treść pisma, w którym żona prezydenta USA wzywa do ochrony dzieci w trwającym na Ukrainie konflikcie.

Spotkanie Trump-Putina na Alasce. Melania napisał list

"Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem" - tymi słowami rozpoczęła list do Putina pierwsza dama USA.

Melania Trump opowiedziała się w nim za "stworzeniem świata pełnego godności dla wszystkich - aby każdy mógł obudzić się w pokoju, a jego przyszłość była strzeżona".

Zaznaczyła też m.in. że "potomkowie każdego pokolenia rozpoczynają życie w czystości - niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią".

Według Amerykańskiej telewizji Putin przeczytał list, który wręczył mu Trump, od razu po jego otrzymaniu. Stacja określa pismo autorstwa pierwszej damy jako "list pokoju".

Pierwsza dama napisała, że Putin mógłby "przywrócić im melodyjny śmiech". "Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - zwróciła się do przywódcy Rosji.

"Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra" - napisała Melania Trump. "Nadszedł czas" - zakończyła list.

Agencja Associated Press udokumentowała porwanie ukraińskich dzieci w 2022 roku, po czym Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina za zbrodnie wojenne, oskarżając go o osobistą odpowiedzialność za porwania dzieci z Ukrainy w celu ich wynarodowienia.

