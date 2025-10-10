Przerwana konferencja Żurka. "Sąd Najwyższy nie jest folwarkiem"

Sędzia Aleksander Stępkowski przerwał konferencję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, odbywającą się w korytarzu gmachu SN. Stępkowski stwierdził, że to bezprawne wtargnięcie. - Proszę zostawić tę konferencję prasową - zwrócił się do niego prowadzący spotkanie Andrzej Kompa.

Konferencję zorganizowano po spotkaniu Waldemara Żurka z Radą Ławniczą SN.

Minister wypowiedź dla mediów rozpoczął od upamiętnienia zmarłego prof. Adama Strzembosza. Po minucie ciszy, wypowiedź ministra sprawiedliwości zaczął przerywać sędzia Aleksander Stępkowski, współzałożyciel Ordo Iuris.

- Na jakich zasadach pan wtargnął na terenu Sądu Najwyższego? - pytał Stępkowski. - Jak władza wykonawcza uzgodniła obecność swoją na terenie Sądu Najwyższego z prezesem SN?

- Minister jest gościem Rady Ławniczej SN - odpowiedział mu Andrzej Kompa, przewodniczący Rady. - O ile ja jestem tu legalnie, pan jest tu nielegalnie. (...) Panie neo-sędzio Stępkowski, proszę stąd iść - dodał.

SN. Przerwana konferencja Żurka. "To nie jest folwark"

- Nie chciałbym, żebyśmy w tym miejscu, w świątyni wymiaru sprawiedliwości, zniżali się do takiego poziomu, który teraz obserwujemy - powiedział Żurek.

Po kilku minutach wymiany zdań Stępkowski odszedł od uczestników briefingu.

- Sąd Najwyższy nie jest folwarkiem - stwierdził chwilę później minister.

Artykuł jest aktualizowany.

