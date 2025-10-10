Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. "Awaria zasilania"

Na linii M1 warszawskiego metra w godzinach porannych wystąpiły utrudnienia. Wyłączone z ruchu były stacje Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany, Słodowiec oraz Marymont. Uruchomiono komunikację zastępczą. Powodem problemów była awaria zasilania.

Rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego Anna Bartoń poinformowała, że powodem utrudnień na pierwszej linii metra jest awaria zasilania. M1 od rana do około godz. 8 jeździło na skróconej trasie Plac Wilsona - Kabaty.

Na wyłączonym odcinku uruchomiono komunikację zastępczą. Autobusy "ZA METRO" jeżdżą na trasie: Metro Młociny - Kasprowicza - Sacharowa - Żeromskiego - Słowackiego - Pl. Wilsona.

Dodatkowo, Warszawski Transport Publiczny poinformował, że wybrane kursy linii tramwajowej 2 w kierunku Metro Młociny zostały skierowane bezpośrednio do stacji metra Plac Wilsona.

Kilka minut przed godz. 8, Metro Warszawskie poinformowało, o wznowieniu kursowania na pełnej trasie.

Awaria w warszawskim metrze. Uruchomiono komunikację zastępczą

Na początku lipca doszło do innej dużej awarii w metrze. Na podstacji energetycznej w okolicy stacji metra Racławicka wybuchł pożar. Zapalił się wówczas tunel kablowy z przewodami, który znajdował się pod pomieszczeniami.

Zniszczeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchu pociągów. Wyłączenie ruchu miało miejsce na obu liniach metra. Utrudnienia trwały wówczas kilka dni, a stacja Racławicka wyłączona była z ruchu ponad tydzień.

