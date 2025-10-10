W cyklicznym badaniu CBOS tylko 34 proc. Polaków uznało, że ma realny wpływ na najważniejsze sprawy w kraju. To wyraźny spadek w stosunku do poprzedniego sondażu przeprowadzonego w 2023 roku. Tegoroczni ankietowani wskazali jednak, że najwięcej zdziałać mogą w swoich lokalnych społecznościach.

Według najnowszej analizy CBOS, około jedna trzecia Polaków deklaruje, że ich działania mają wpływ na kształt polityczno-społeczny państwa.

W porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w listopadzie 2023 r., jest to spadek o 20 pkt. proc. Uwagę zwraca jednak podejście Polaków do kwestii samorządowych. Wpływ na sprawy w swoich "małych ojczyznach" odczuwa niemal sześciu na dziecięciu ankietowanych.

Poczucie obywatelskiej sprawczości maleje. Wyniki sondażu CBOS

We wrześniu Centrum Badania Opinii Publicznej sprawdziło, czy polscy obywatele mają poczucie wpływu zarówno na to, co dzieje się na poziomie całego kraju, jak i w ich mieście czy gminie.

Poczucie oddziaływania na sprawy kraju najczęściej deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (46 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (39 proc.).

Największy udział osób deklarujących brak poczucia sprawstwa odnotowano zaś wśród sympatyków Konfederacji Korony Polskiej (77 proc.), a także – w nieco mniejszym stopniu – Konfederacji Wolność i Niepodległość (63 proc.).

Wysoki odsetek odpowiedzi negatywnych charakteryzuje również potencjalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości (57 proc.).

Polacy o wpływie na sprawy państwa. Rolnicy i młodzi dorośli na podium

W badaniu CBOS wyszczególniono również przedstawicieli poszczególnych zawodów i klas społecznych w kwestii ich poczucia sprawczości na losy kraju. Z sondażu wynika, że najwyższe poczucie oddziaływania na sprawy kraju mają: rolnicy (51 proc.) i najmłodsi respondenci (47 proc.).

Najniższe poczucie sprawczości na sprawy kraju mają zaś: osoby zajmujące się domem (21 proc.); badani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (23 proc.), robotnicy niewykwalifikowani (24 proc.), renciści (25 proc.) oraz respondenci o najniższych dochodach per capita (26 proc.).

Inaczej ma się jednak kwestia wpływu na sprawy lokalne. Aż 59 proc. ankietowanych nadal uważa, że jest to obszar, w którym są w stanie zdziałać najwięcej.

Przekonanie o tym utrzymuje się więc na podobnym poziomie co w 2023 r. - wówczas odsetek osób przekonanych, że mają wpływ na sprawy swojego miasta bądź gminy wyniósł 61 proc.

Obywatelskość w latach. Polacy czują "bezsilność" wobec przyszłości kraju

Aktualny poziom poczucia sprawczości na sprawy kraju jest podobny do wyników z badań przed 2023 r.

We wcześniejszych latach wyniki te oscylowały między 26 a 39 proc. Tylko raz poziom poczucia wpływu obywateli na sprawy publiczne przekroczył 40 proc. i było to w 2016 r. (41 proc.).

Najmniej badanych - 7 proc. - zadeklarowało wpływ na sprawy w kraju w pierwszym takim badaniu CBOS, które zostało przeprowadzone w 1992 roku.

