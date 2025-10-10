Piotr Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"
W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka będzie rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii. Początek o godzinie 19.15.
W drugiej części programu gościem będzie Omar Faris, uczestnik Flotylli Sumud, Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej