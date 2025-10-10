Piotr Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka będzie rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii. Początek o godzinie 19.15.