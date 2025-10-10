Piotr Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska
Piotr Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polsat News
Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka będzie rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii. Początek o godzinie 19.15.

W drugiej części programu gościem będzie Omar Faris, uczestnik Flotylli Sumud, Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków.

 

Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Rząd zależny od partii Razem? Adrian Zandberg ma plan
ar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FLOTYLLA SUMUDGOŚĆ WYDARZEŃOMAR FARISPIOTR ZGORZELSKIPOLITYKAPOLSKAPOLSKIE STRONNICTWO LUDOWEWOJNA W STREFIE GAZY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 