Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej sejmowych mandatów otrzymałaby Koalicja Obywatelska (30,5 proc.). Drugie miejsce na podium, z nieznacznym spadkiem w stosunku do poprzedniego badania, zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość (27,3 proc.). Łącznie w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.

Z opublikowanego w piątek sondażu partyjnego IBRiS dla Onetu wynika, że na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 30,5 proc. badanych (co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Drugą siłą polityczną w kraju byłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,3 proc - partia Jarosława Kaczyńskiego zalicza spadek o 1 pkt. proc. Sejmowe podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,1 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.).

W polskim parlamencie zasiedliby również przedstawiciele Lewicy oraz Konfederacji Korony Polskiej.

Koalicja wyprzedza PiS w nowym sondażu

Oprócz KO, PiS-u i Konfederacji, które od dłuższego czasu utrzymują swoje pozycje liderów zaufania wyborców, do Sejmu weszłaby również Lewica z poparciem 7,1 proc. (spadek o 1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej - 6,1 proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna odnotowało w najnowszym badaniu wzrost o 2,7 pkt proc.

Pozostałe partie - według sondażu IBRiS - znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Chęć oddania głosu na PSL zadeklarowało 4,6 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 pkt proc.), na Partię Razem - 2,9 proc. respondentów (spadek o 1,3 pkt. proc.), a na Polskę 2050 - 1,6 proc. respondentów. Przechodząca obecnie wewnętrzną rekonstrukcję partia Szymona Hołowni zaliczyła w badaniu kolejny z rzędu spadek - tym razem o 0,7 pkt proc.

5,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Polacy deklarują pójście na wybory. Badanie IBRiS nie pozostawia wątpliwości

Chęć zagłosowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych wyraziło 55,7 proc. ankietowanych, z czego 40,5 proc. "zdecydowanie" wzięłoby udział w wyborach, a 15,2 wybrało opcję "raczej tak".

W powszechnym głosowaniu nie wzięłoby natomiast udziału 41,3 proc. respondentów, z czego - 15,8 proc. - "raczej nie", a 25,5 proc. - "zdecydowanie nie". Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało natomiast 3 proc. respondentów.

Frekwencja podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2023 roku wyniosła rekordowe 74,38%.

