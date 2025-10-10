Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło propozycje nowych rozwiązań dotyczących nabywania polskiego obywatelstwa. Wśród nich jest m.in. wprowadzenie testu dla cudzoziemców. - Mamy na stole kompleksową propozycję i chcemy nad nią odbyć poważną debatę - powiedziała wiceminister Magdalena Roguska.

Propozycja nowych zasad przyznawania polskiego obywatelstwa została przedstawiona na konferencji prasowej z udziałem wiceministrów Magdaleny Roguskiej i Macieja Duszczyka.

MSWiA przedstawia projekt. "Wielkie wyzwanie dla państwa"

Pierwszą z przedstawionych propozycji jest wprowadzenie testu, który sprawdzi u ubiegających się o obywatelstwo "znajomość wartości, zasad, prawa, historii Polski oraz stopień integracji z polskim społeczeństwem". Ma być organizowany dwa razy w roku.

- Coraz więcej osób poszukuje polskiego obywatelstwa i chce je nabyć. W obecnej sytuacji geopolitycznej to także wielkie wyzwanie dla państwa, bo rolą państwa jest to, by dbać o bezpieczeństwo obywateli i państwa - argumentowała Rogucka.

Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo według nowych zasad będzie musiała przebywać w Polsce minimum osiem lat (trzy lata pobytu czasowego oraz pięć lat pobytu stałego). W przypadku repatriantów, minimalny okres wyniósłby rok (obecnie nabycie obywatelstwa następuje w momencie przekroczenia granicy). Dla posiadaczy Karty Polaka byłoby to minimum trzy lata (obecnie rok).

Nowe zasady przyznawania obywatelstwa RP. Wskazano warunki konieczne

Ministerstwo przekazało, że obecnie po trzech latach pobytu, możliwość otrzymania obywatelstwa polskiego dotyczy jedynie osób ubiegających się o azyl polityczny, a to w ostatnich latach mniej niż sto przypadków. Ponad 99 proc. nadań polskiego obywatelstwa następuje po minimum ośmiu latach pobytu.

Warunkami koniecznymi według nowych wytycznych mają być także znajomość języka polskiego, podpisanie aktu lojalności wobec państwa polskiego, oraz wymóg posiadania w Polsce stałej rezydencji podatkowej.

W sprawie trybu nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP, który może to zrobić na mocy ustawy o obywatelstwie polskim, ma też zostać wprowadzone dodatkowe zobowiązanie do spełnienia kryterium integracyjnego, okresu zamieszkania w Polsce czy podpisania deklaracji lojalności.

Wiceminister Rogucka argumentowała, że projekt jest kompleksowy, a MSWiA chce nad tą propozycją odbyć poważną debatę. W sprawie nowych rozwiązań MSWiA zaprosiło na debatę, która odbędzie się 27 października, wszystkie siły polityczne w parlamencie, Prezydenta RP, MSZ, Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz wojewodów.

