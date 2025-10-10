Poważny wypadek na autostradzie A1 w miejscowości Wierzchowisko. Cztery samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką. Do szpitala zabrano troje dorosłych i dziecko - przekazała polsatnews.pl podkom. Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Wypadek miał miejsce na 422. km autostrady A1 w miejscowości Wierzchowisko (pow. częstochowski).

- Doszło do zderzenia pięciu pojazdów - czterech osobówek i ciężarówki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że to pojazd ciężarowy najechał na poprzedzającą go osobówkę, ona w kolejną i nastąpił efekt domina - powiedziała podkom. Barbara Poznańska.

Wypadek na autostradzie A1. Cztery osoby ranne

Do wypadku wezwano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego. Cztery osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Są to mężczyzna, kobieta oraz dziecko z jednego samochodu, a także kierujący z drugiego.

Kierujących, którzy uczestniczyli w zderzeniu, poddano badaniom na miejscu. Wszyscy byli trzeźwi. Trwają pracę w celu ustalenia dokładnej kolejności uderzeń i okoliczności wypadku.

ZOBACZ: Wypadek autobusu pod Puckiem. Sześć osób rannych

Droga była zablokowana w kierunku Łodzi. Natomiast obecnie przywrócono ruch prawym pasem. Policjanci wyznaczyli także objazdy w trzech punktach - drogami DK43, DK46 i DK91. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin.

"Prosimy o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i w miarę możliwości korzystanie z dróg alternatywnych" - zaapelowała policja śląska w udostępnionym komunikacie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni