Zespół naukowców z University of California, Davis, zaobserwował najlżejszy ciemny obiekt znany we wszechświecie. Zdaniem badaczy, jest to skupisko ciemnej materii. Nowe znalezisko może zrewolucjonizować dotychczasową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu Wszechświata.

Najlżejszy jak dotąd ciemny obiekt w Kosmosie, który nie emituje absolutnie żadnego światła, zarejestrowano z pomocą globalnej sieci teleskopów. Naukowcy podkreślają, że tego typu odkrycia mają kluczowe znaczenie dla poznania natury ciemnej materii.

Nowopoznany obiekt w kosmicznej skali jest tak mały, że został wykryty dzięki drobnemu zniekształceniu w obrazie z grawitacyjnego soczewkowania powodowanego przez znacznie większy obiekt. Naukowcy porównują to do defektu w krzywym zwierciadle.

Najciemniejszy obiekt we Wszechświecie. "Imponujące osiągnięcie"

Tajemniczy obiekt ma masę około miliona razy większą od masy Słońca. Naukowcy podejrzewają, że może to być skupisko ciemnej materii sto razy mniejsze niż jakiekolwiek dotąd wykryte, albo bardzo zwarta, nieaktywna galaktyka karłowata.

"To imponujące osiągnięcie – wykryć obiekt o tak małej masie z tak dużej odległości" – podkreślił prof. Chris Fassnacht, autor artykułu opublikowanego w piśmie "Nature Astronomy". - "Odnajdywanie ciał o tak małej masie, jak to, ma kluczowe znaczenie dla poznania natury ciemnej materii" – dodał naukowiec.

Ciemna materia to jeden z tych elementów Wszechświata, o którym wciąż wiemy relatywnie niewiele. Choć jest niewykrywalna poza swoimi efektami grawitacyjnymi, uważa się, że kształtuje rozmieszczenie galaktyk, gwiazd i innych widocznych obiektów na niebie.

Kluczowym pytaniem dla astronomów jest jednak to, czy ciemna materia może istnieć w postaci małych skupisk pozbawionych gwiazd. Jak podkreślają autorzy przełomowego odkrycia, odpowiedź na nie mogłaby potwierdzić lub obalić niektóre z popularnych teorii dotyczących natury ciemnej materii.

Tajemnice wokół ciemnej materii. Punkt zwrotny w badaniach

"Biorąc pod uwagę czułość naszych danych, spodziewaliśmy się znaleźć przynajmniej jeden ciemny obiekt, więc nasze odkrycie jest zgodne z tzw. teorią zimnej ciemnej materii, na której opiera się znaczna część naszej wiedzy o powstawaniu galaktyk" – mówił autor badania, Devon Powell z Instytutu Astrofizyki im. Maxa Plancka.

Do odkrycia obiektu wykorzystano m.in. teleskop Green Bank (GBT) w Wirginii Zachodniej, sieć Very Long Baseline Array (VLBA) na Hawajach oraz Europejską Sieć Interferometryczną o Bardzo Długiej Bazie (EVN) obejmującą radioteleskopy w Europie, Azji, Republice Południowej Afryki i Portoryko. Połączenie tych elementów pozwoliło na zbudowanie wirtualnego teleskopu wielkości porównywalnej z Ziemią.

Autor badania przyznał, że tak przełomowe odkrycie może przyczynić się do kolejnych, jeszcze bardziej imponujących znalezisk w Kosmosie.

