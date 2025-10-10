Miasto Kraków poinformowało o przyjęciu programu polityki zdrowotnej dotyczącego szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce na lata 2025–2030. Uzasadnieniem decyzji jest wzrost zachorowań o ponad 3800 procent w 2024 r. w stosunku do 2023 r.

W ramach projektu przyjętego przez krakowskich radnych, na ten cel zostanie przeznaczone 71 342 zł, z czego 30 000 zł pochodzi z kasy miasta, a 41 342 zł z budżetu województwa.

Wzrost zachorowań na krztusiec w Krakowie

Według informacji przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w 2024 roku został odnotowany gwałtowny wzrost zachorowań, było ich 1 237. Rok wcześniej były to zaledwie 32 przypadki - to ponad 35-krotny wzrost (ponad 3800 proc.) w skali roku. Dane za poprzednie lata to: 18 przypadków w 2022 r., 15 w 2021 r. i 41 w 2020 r.

W całym województwie małopolskim odnotowano w 2024 roku 3 281 przypadków krztuśca, co stanowiło ponad 46-krotny wzrost w stosunku do 2023 r., kiedy na terenie Małopolski zgłoszono 70 przypadków.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego poinformował o ponad 32 tys. przypadków w 2024 roku w Polsce, co stanowi ponad 35-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2023, gdy odnotowano 922 zachorowania.

W minionym roku najwięcej zachorowań zostało odnotowanych w grupach wiekowych 10–14 lat (271 osób) oraz 40–44 lata (104 osoby). Na wzrost chorujących na krztusiec wpływ miały m.in. zmniejszona zapadalność na krztusiec w okresie pandemii COVID-19 i zmniejszenie stanu zaszczepienia przeciw krztuścowi w niektórych grupach populacji.

Kraków. Darmowe szczepienia na krztusiec

Zrealizowanie programu pozwoli na zaszczepienie blisko czterystu mieszkańców miasta, nieobjętych obowiązkowymi, bezpłatnymi szczepieniami w ramach kalendarza szczepień.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko krztuścowi obejmują: pierwszą dawkę w drugim miesiącu życia, drugą w czwartym miesiącu, trzecią w piątym lub szóstym miesiącu, czwartą od szesnastego do osiemnastego miesiąca, a także dawki przypominające w szóstym i czternastym roku życia.

Bezpłatnie mogą się zaszczepić także kobiety w ciąży między 27. a 36. tygodniem.

Krztusiec jest chorobą zakaźną o wysokim współczynniku reprodukcji, oznaczającym średnią liczbę zarażonych przez nosiciela. Wywołująca go bakteria ma warunki do rozwoju w zatłoczonych zamkniętych miejscach jak np. w szkołach i żłobkach, a objawia się przewlekłym kaszlem, szczególnie groźnym dla niemowląt, powodującym bezdechy.

