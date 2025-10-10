W fabryce produkującej materiały wybuchowe w amerykańskim stanie Tennessee doszło do potężnej eksplozji. Jak przekazuje szeryf hrabstwa Humphreys, w wyniku tragedii zginęło przynajmniej kilka osób. Kilkanaście poszkodowanych zostało uznanych za zaginionych.

Do wybuchu doszło w siedzibie jednej z firm zbrojeniowych około godziny drogi na południowy zachód od Nashville w stanie Tennessee. Na ten moment skala zniszczeń ani przyczyny tragicznego zdarzenia nie są jeszcze znane.

Na miejscu eksplozji wciąż pracują zastępy straży pożarnej, które starają się zminimalizować skutki pożaru i uchronić mieszkańców przed wybuchami wtórnymi.

Eksplozja w fabryce wojskowej w USA. Są zabici i zaginieni

Do gwałtownego wybuchu doszło w firmie Accurate Energetic Systems, funkcjonującej na rynku od lat 80. i specjalizującej się w produkcji wojskowych materiałów wybuchowych. Zdarzenie miało miejsce w piątek o 7:48 czasu lokalnego (14:48 czasu polskiego).

Według oświadczenia władztw hrabstwa Humphreys, nie da się określić konkretnej liczby zmarłych i poszkodowanych wskutek eksplozji. Służby są jednak przekonane, że przynajmniej kilka osób zginęło, a kilkanaście jak dotąd uznano za zaginionych.

"Jesteśmy w trakcie bardzo dużego śledztwa. To nie będzie coś w rodzaju wypadku samochodowego, że po prostu posprzątamy gruz i odjedziemy. Prawdopodobnie zostaniemy tu przez kilka dni" - mówił dziennikarzom burmistrz hrabstwa Hickman Jim Bates.

Amerykanie mieszkający w pobliżu siedziby zniszczonej firmy z przerażeniem relacjonowali moment wybuchu pożaru.

"Myślałem, że dom się zawalił, a ja byłem w środku. Mieszkam bardzo blisko Accurate i około 30 sekund po przebudzeniu zdałem sobie sprawę, że to musiało być to" - relacjonował agencji Associated Press Gentry Stover.

