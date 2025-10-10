Dwukadencyjność w Sejmie i Senacie. Zgorzelski złożył deklarację

Polska
Dwukadencyjność w Sejmie i Senacie. Zgorzelski złożył deklarację
Polsat News
Piotr Zgorzelski pytany w "Gościu Wydarzeń" o dwukadencyjność w Sejmie i Senacie

- Przyrzekam, że będę za tym głosował - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, pytany o wprowadzenie dwukadencyjności dla posłów i senatorów. Polityk PSL zaznaczył jednak, że jest przeciwnikiem takiego rozwiązania w samorządach.

Grzegorz Kepka zapytał swojego gościa o pomysł zlikwidowania dwukadencyjności w samorządach. Takiego rozwiązania domagają się politycy PSL.

 

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że kształtuje się większość do przyjęcia tego projektu - powiedział Piotr Zgorzelski. - Nie chodzi mi o wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tu chodzi tylko o to, żeby ludzie mieli prawo wyboru - dodał.

 

ZOBACZ: PSL chce znieść dwukadencyjność w samorządach. "To nie betonowanie"

 

Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy premier Donald Tusk poparł osobiście taki projekt. Dodał jednak, że PSL będą próbowali przekonać do przyjęcia tego projektu przez parlamentarzystów KO i podpisanie go przez prezydenta Karola Nawrockiego.

 

- Jeśli chodzi o Unię Europejską to tylko w Portugalii i we Włoszech podobne rozwiązania istnieją - powiedział. Zaznaczył, że w wyborach samorządowych średnio i tak około 50 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów traci swoje stanowiska w wyniku niewybrania ich prze ludzi.

Zgorzelski o dwukadencyjności w parlamencie. "Będę głosował za"

Wicemarszałek Sejmu zadeklarował jednak dziennikarzowi Polsat News, że w pełni popiera pomysł wprowadzenia dwukadencyjności dla posłów i senatorów.

 

- Jeżeli chcecie, politycy PiS, urządzać ludziom życie, to mówię "sprawdzam". Wprowadźcie dwukadencyjności w Sejmie i Senacie - zaapelował do polityków partii, która wprowadziła obecne przepisy.

 

- Przyrzekam, że będę za tym głosował - obiecał.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "To zalew ukraińskich towarów". Anna Bryłka o umowie handlowej UE z Ukrainą
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKAPIOTR ZGORZELSKIPOLSKAPSL

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 