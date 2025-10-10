- Przyrzekam, że będę za tym głosował - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, pytany o wprowadzenie dwukadencyjności dla posłów i senatorów. Polityk PSL zaznaczył jednak, że jest przeciwnikiem takiego rozwiązania w samorządach.

Grzegorz Kepka zapytał swojego gościa o pomysł zlikwidowania dwukadencyjności w samorządach. Takiego rozwiązania domagają się politycy PSL.

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że kształtuje się większość do przyjęcia tego projektu - powiedział Piotr Zgorzelski. - Nie chodzi mi o wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tu chodzi tylko o to, żeby ludzie mieli prawo wyboru - dodał.

ZOBACZ: PSL chce znieść dwukadencyjność w samorządach. "To nie betonowanie"

Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy premier Donald Tusk poparł osobiście taki projekt. Dodał jednak, że PSL będą próbowali przekonać do przyjęcia tego projektu przez parlamentarzystów KO i podpisanie go przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Jeśli chodzi o Unię Europejską to tylko w Portugalii i we Włoszech podobne rozwiązania istnieją - powiedział. Zaznaczył, że w wyborach samorządowych średnio i tak około 50 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów traci swoje stanowiska w wyniku niewybrania ich prze ludzi.

Zgorzelski o dwukadencyjności w parlamencie. "Będę głosował za"

Wicemarszałek Sejmu zadeklarował jednak dziennikarzowi Polsat News, że w pełni popiera pomysł wprowadzenia dwukadencyjności dla posłów i senatorów.

- Jeżeli chcecie, politycy PiS, urządzać ludziom życie, to mówię "sprawdzam". Wprowadźcie dwukadencyjności w Sejmie i Senacie - zaapelował do polityków partii, która wprowadziła obecne przepisy.

- Przyrzekam, że będę za tym głosował - obiecał.

