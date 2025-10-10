Osoby, które ukończyły 100 lat, od 1 stycznia 2025 roku będą uprawnione do tzw. świadczenia honorowego. Wynosi ono po waloryzacji marcowej aż 6 589,67 zł. miesięcznie. Przysługuje każdemu stulatkowi, nawet jeśli ten nigdy nie pracował. Ale w niektórych przypadkach konieczne będzie uprzednie złożenie wniosku.

Zgodnie z ustawą z 18 października 2024 roku o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. z 2024 r. poz. 1674) seniorzy z polskim obywatelstwem, którzy w ostatnim dniu miesiąca przed tym miesiącem, gdy obchodzą setne urodziny, są uprawnieni do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury, renty), otrzymują obecnie 6 589,67 zł z urzędu.



Natomiast ci, którzy takiego uprawnienia do pobierania świadczeń emerytalno-rentowego nie mają, wówczas muszą złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosek na formularzu ESH. Jego wzór dostępny jest na stronie zus.pl oraz w każdej placówce instytucji.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Zgodnie z zapisami art. 4 wymienionej wcześniej ustawy, od 1 stycznia 2025 r. kwota świadczenia honorowego wynosi 6 246,13 zł brutto miesięcznie. Co ważne, podlega waloryzacji podobnie jak emerytury i renty. Dlatego wraz z marcem 2025 roku jej wartość urosła do kwoty 6 589,67 zł brutto. Jak informuje ZUS, seniorzy, którzy ​​​​​​​otrzymywali już te środki do 28 lutego 2025 w kwocie 6 246,13 zł, wraz z waloryzacją zostali uprawnieni do wyższej kwoty.

Należy przy tym pamiętać, że świadczenie honorowe podlega opodatkowaniu (zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz obciążone jest składką na ubezpieczenie zdrowotne, co wpływa na kwotę netto, czyli przekazywaną ostatecznie seniorowi.

Jakie roczniki otrzymają świadczenie honorowe w 2025 roku?

Prawo do świadczenia honorowego w wysokości 6 246,13 zł brutto miesięcznie mają osoby, które ukończyły 100 lat do 28 lutego 2025 roku. Warto jednak zaznaczyć, że ustawa, która reguluje tę kwestię, weszła w życie w 2024 roku, kiedy 100 lat kończył rocznik 1924. W tym roku uprawnieni do jego pobierania są również urodzeni w 1925 roku.

Jakich formalności powinien dopełnić senior?

Świadczenie honorowe przyznawane jest niezależnie od pobieranej emerytury czy renty. Przyznawane jest z urzędu, jeśli senior pobiera już wynagrodzenie, jakie wypracował sobie przez lata pracy i odprowadzania składek. Wówczas nie musi dopełniać żadnych formalności, aby ta dodatkowa kwota zaczęła wpływać na jego konto lub była dostarczana przekazem pocztowym.

Jeżeli uprawniony nie ma ustalonego prawa do emerytury czy renty, musi złożyć wniosek do ZUS na formularz ESH. Jak informuje ZUS, nie ma możliwości pobierania wielu świadczeń honorowych. Nawet jeśli stulatek otrzymuje więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, może liczyć tylko na jeden dodatek.

