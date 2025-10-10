W weekend na przeważającym terenie kraju będzie pochmurnie i deszczowo. W Tatrach przewiduje się opady śniegu w wysokości do 10 cm śniegu - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W piątek po południu zachmurzenie będzie duże i całkowite. Jedynie na północy kraju możliwe będą przejaśnienia. Wystąpić mogą słabe opady deszczu, które najdłużej utrzymają się na południu kraju. W Karpatach miejscami opady do 15 mm. W Tatrach może spaść do 10 cm śniegu.

Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 13 do 15 st. Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami na południu i południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą ok. 11 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, do 45 km/h, w porywach do około 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę pozostanie pochmurnie. Będą występowały opady deszczu i mżawki, a w Karpatach suma opadów może wynieść do około 10 mm, w Tatrach znów spadnie śnieg. Temperatura wyniesie od 4 st. Celsjusza na północnym wschodzie, około 9 st. Celsjusza w centrum, do 13 st. Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na Wybrzeżu w porywach do 55 km/h.

Deszcz i wiatr. Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite, na północy możliwe większe przejaśnienia. Przewidywane są opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu do 5 cm. Termometry wskażą od 11 st. Celsjusza na południu, do 15 st. Celsjusza na zachodzie i na północy, w rejonach podgórskich Karpat od 8 do 10 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna, z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Miejscami słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura wyniesie od 4 st. Celsjusza na wschodzie, do 12 st. Celsjusza na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Jak poinformowała synoptyk, w niedzielę warunki będą podobne. Na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno, spadnie deszcz i mżawka, przewiduje się też porywisty wiatr.

