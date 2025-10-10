Prof. Adam Strzembosz nie żyje. Informację przekazał w mediach społecznościowych były prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki. Prof. Strzembosz pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W przeszłości był też pierwszym prezesem SN i przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

"Był z z nami - sędziami, był ze mną, w najtrudniejszych momentach. Był dla nas wzorem. Dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził Dobrego Człowieka - zmarł we śnie, nie cierpiąc" - napisał na Facebooku Stanisław Zabłocki.

"Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. 'Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie'- mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić" - napisał premier Donald Tusk po śmierci prof. Strzembosza.

Głos w sprawie śmierci prof. Strzembosza zabrał też podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, który nazwał zmarłego "legendą wymiaru sprawiedliwości". - Człowiek, który miał swoje poglądy etyczne, moralne, ale jednocześnie doświadczony bardzo w czasach komuny. Stał się człowiekiem, który chciał zakopać wszystkie rowy, żeby nie było wojny polsko-polskiej. Który budował po 1989 roku niezależny polski wymiar sprawiedliwości. A wiemy, jakie to były czasy - powiedział.

Prof. Adam Strzembosz nie żyje. Miał 95 lat

Waldemar Żurek podkreślił, że Adam Strzembosz był "często atakowany z różnych stron". - Przez jednych za to, że był za mało radykalny, a przez innych za to, że był za bardzo radykalny - wyjaśnił.



- To była dla mnie postać drogowskaz; postać, która była dla mnie takim uosobieniem kompromisu, który był potrzebny, żeby budować nowe demokratyczne państwo. Ale także postać, która bardzo twardo stała przy swoich poglądach - wyznał szef resortu sprawiedliwości.

Minister zauważył, że w "najtrudniejszych momentach ataku na niezależny wymiar sprawiedliwości Strzembosz schorowany, zmęczony, zamiast siedzieć w fotelu, wychodził do nas i dawał nam wsparcie".



Na koniec swojego hołdu dla zmarłego minister poprosił wszystkich zgromadzonych na konferencji prasowej, aby uczcili jego pamięć minutą ciszy.

Kim był prof. Adam Strzembosz?

Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie. Po egzaminie dojrzałości przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po pierwszym etapie edukacji, powrócił do stolicy, gdzie kontynuował naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

Egzamin sędziowski zdał w 1958 r., trzy lata później otrzymał nominację na sędziego. W latach 80. zaangażował się w działalność opozycyjną. Otwarcie krytykował władze PRL i organizował niezależne struktury związkowe w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po 1989 r. współtworzył demokratyczne sądownictwo - został wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach późniejszych był m.in. pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu, również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

W 2012 r. prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej".

