- Ja chciałem w pierwszych słowach podziękować państwu jako Telewizji Polsat, bo państwo na swojej antenie bardzo często publikujecie kwestie dot. patostreamingu - mówił w czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" poseł PiS Michał Wójcik. Polityk przedstawił główne założenia nowej ustawy nakładającej kary za udostępnianie w sieci szkodliwych treści.

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik złożył podziękowania dziennikarzom Telewizji Polsat za "zainspirowanie" polityków do stworzenia projektu ustawy o tzw. patostreamingu.

- Ja chciałem w pierwszych słowach podziękować państwu jako Telewizji Polsat, bo państwo na swojej antenie bardzo często publikujecie kwestie dot. patostreamingu. Państwo jesteście czwartą władzą. Bardzo często politycy oglądając, słuchając, czytając, inspirowani są do pewnych działań - mówił w "Gościu Wydarzeń" poseł PiS.

Michał Wójcik dziękuje Telewizji Polsat. W tle ustawa o patostreamerach

Były członek rządu Mateusza Morawieckiego poinformował, że w czwartek złożył w Sejmie projekt ustawy o patostreamingu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, ani jedno ugrupowanie nie złożyło wniosku o jego odrzucenie.

- Państwo odegraliście kapitalną rolę, żeby pokazać to. A nasza rola jako ustawodawcy jest taka, żeby nad tym się pochylić - mówił polityk.

Poseł zapewnił, że politycy wszystkich partii będą wspólnie pracować w komisjach nad uzyskaniem najlepszego kształtu nowej ustawy. Ponadto, Wójcik zaapelował do przedstawicieli innych sejmowych ugrupowań o solidarność w pracy nad pozostałymi spornymi projektami ustaw.

- Polityka nie musi polegać na tym, żebyśmy rzucali w siebie siekierami. My już zwariowaliśmy w tym wszystkim. Ludzie mają tego dosyć. Ludzie chcą żyć normalnie. Każdy ma prawo do swoich poglądów, my się różnimy w rożnych rzeczach, ale mamy za granicami wojnę - mówił na antenie Polsat News.

Patostreaming karany więzieniem. Szczegóły nowej ustawy

Gość Marcina Fijołka przedstawił w czwartkowy wieczór najważniejsze punkty nowego projektu ustawy dot. prezentowania w sieci szkodliwych, często także wulgarnych i obscenicznych treści.

Wójcik oznajmił, że pod patostreaming podlegać będą trzy kategorie materiałów. W pierwszej uwzględniono transmitowanie aktów terroryzmu, gwałtów czy zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Prezentowanie tego typu treści w internecie będzie podlegało karze do pięciu lat pozbawienia wolności.

W kolejnej kategorii znajdą się filmy o znęcaniu się nad zwierzętami. Konsekwencje poniosą również ci, którzy udostępnią materiały zawierające naruszenie czyjejś nietykalności cielesnej.

