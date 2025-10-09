Władimir Putin oficjalnie poinformował, że to rosyjskie pociski rakietowe spowodowały katastrofę samolotu linii Azerbaijan Airlines, w której zginęło 38 osób. To pierwszy raz od początku wojny w Ukrainie, gdy rosyjski przywódca tak otwarcie przyznał się do winy Moskwy i przeprosił rodziny ofiar.

Lot J2-8243, lecący z Baku do stolicy Czeczenii, Groznego, rozbił się 25 grudnia ubiegłego roku w pobliżu Aktau w Kazachstanie po tym, jak w pobliżu maszyny zdetonowane zostały dwa rosyjskie pociski rakietowe. W wyniku incydentu, którego przyczyny pozostawały tajemnicą przez niemal rok, zginęło 38 obywateli Azerbejdżanu.

Prezydent Rosji Władimir Putin zobowiązał się wypłacić rodzinom ofiar i wszystkim poszkodowanym odszkodowania. Rosyjski przywódca przeprosił także za spowodowanie tragicznego incydentu prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa i podkreślił, że maszyna pasażerska rozbiła się z winy Rosji.

Rosja winna katastrofie lotniczej. Putin obiecuje odszkodowania

"Oczywiście, strona rosyjska zrobi wszystko, co konieczne w tak tragicznych przypadkach, w sprawie odszkodowania, a wszystkie formalności zostaną poddane ocenie prawnej" - zapewnił Władimir Putin.

Do spotkania rosyjskiego przywódcy z prezydentem Azerbejdżanu doszło w czwartek w stolicy Tadżykistanu - Duszanbe. To właśnie wtedy obaj politycy poruszyli kwestię tragicznego incydentu z grudnia 2024 roku, za który odpowiedzialność ponosi strona rosyjska.

ZOBACZ: Rosja wycofuje się z międzynarodowej konwencji. Wezwano Putina do szybkich działań

⚡️⚡️BREAKING: Putin meets with Aliyev — and apologizes live on air



The Russian dictator opened the meeting in Dushanbe by proposing to discuss the AZAL plane crash involving the Azerbaijani airline.



During the conversation, Putin recalled his earlier apology for the tragedy,… pic.twitter.com/JQLrc5EMoo — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2025

Putin poinformował prezydenta Alijewa, że "dwa wystrzelone pociski nie trafiły bezpośrednio w samolot", jednak siła eksplozji była tak silna, że doprowadziła do rozbicia się maszyny.

Rosyjski przywódca podkreślił jednocześnie, że częściowo odpowiedzialne za katastrofę lotniczą jest także wojsko Ukrainy. Zdaniem Putina, rosyjska obrona przeciwlotnicza próbowała zestrzelić ukraińskie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju.

Tragiczne skutki katastrofy samolotu w Kazachstanie

Samolot Embraer leciał 25 grudnia 2024 roku ze stolicy Azerbejdżanu, Baku, do Groznego w południowej republice Rosji, Czeczenii. Maszyna została ostrzelana tuż przed lądowaniem na czeczeńskim lotnisku.

ZOBACZ: Tysiące Ukraińców obudziło się bez prądu. Blackout po uderzeniu Rosji

Uszkodzony samolot pokonał jeszcze 450 km nad Morzem Kaspijskim, po czym rozbił się i stanął w płomieniach w pobliżu Aktau w Kazachstanie po zmianie trasy z południowej Rosji. W tragedii zginęło 38 osób. Większość pasażerów Embraera 190 stanowili obywatele Azerbejdżanu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni