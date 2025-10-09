Projekt budżetu na 2026 r. Sejm zdecydował
Projekt budżetu na 2026 r. został skierowany do dalszych prac w komisji - zdecydował w czwartek Sejm. Do dalszych prac przekazano również projekt ustawy okołobudżetowej na przyszły rok.
W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2026 oraz projektu ustawy okołobudżetowej. W trakcie debaty posłowie opozycji - m.in. z PiS i Konfederacji - zgłosili wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu.
W trakcie głosowania Sejm wnioski odrzucił. Przeciwko odrzuceniu projektu budżetu na 2026 r. było 234 posłów, za było 202 posłów, a wstrzymało się pięciu. Tak samo posłowie głosowali w przypadku projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2026.
Sejm. Dwa projekty ws. budżetu trafiły do komisji
Tym samym oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisjach sejmowych.
Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy.
Projekt ustawy budżetowej. Deficyt wyniesie 270 mld zł
Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań zwiększających elastyczność budżetu. Z uzasadnienia wynika, że chodzi o "możliwość szybkiego i efektywnego przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych czy ewentualnych epidemii" oraz że dotyczy to także zdarzeń, "które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu państwa, związanym z sytuacją geopolityczną".
Projekt przewiduje specjalny mechanizm tworzenia rezerwy celowej oraz sposób pozyskiwania pieniędzy na ten cel dzięki blokadzie wolnych środków budżetowych.
Projekt zakłada także, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a także podstawa służąca naliczeniu wynagrodzeń osób podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz niektórymi spółkami. Przepisy przewidują także m.in. zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.
