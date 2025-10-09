Polscy strażnicy graniczni zaatakowani w Gruzji. "Poważne obrażenia"

Polscy strażnicy graniczni zaatakowani w Gruzji. "Poważne obrażenia"
Funkcjonariusze Straży Granicznej w szpitalu po ataku w Tbilisi (zdjęcie ilustracyjne)

Dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Konieczne było przeprowadzenie operacji. Polscy mundurowi mieli zostać zaatakowani w Tibilisi nożem i prętami.

Jak dowiedziała się PAP, do zdarzenia doszło w środę po zrealizowanej operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Funkcjonariusze mieli zostać zaatakowani z użyciem prętów i noża.

 

Atak na polskich funkcjonariuszy potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG ppłk Andrzej Juźwiak. - Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji - przekazał rzecznik SG.

Gruzja. Polscy strażnicy zaatakowani. "Jesteśmy w stałym kontakcie" 

Dodał, że wszyscy funkcjonariusze są pod opieką konsularną, polskiej oficer łącznikowej, a dwóch rannych funkcjonariuszy pod opieką lekarską. - Wymiana informacji cały czas trwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami - powiedział.

 

Zaznaczył, że operacja powrotowa dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków zobowiązanych do opuszczenia Polski. - Postępowanie prowadzi miejscowa policja i na razie to wszystko, co możemy na ten moment powiedzieć - dodał ppłk Juźwiak.

 

 

