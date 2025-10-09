Promocja rozpoczęła się w czwartek punktualnie o godzinie 10 i potrwa do sierpnia 2026 roku. Warunkiem skorzystania z niej jest zakup biletu na stronie internetowej lub w aplikacji Ouigo.

Do wyboru jest wiele tras między najpopularniejszymi wśród turystów hiszpańskimi miastami. Mowa m.in. o Barcelonie, Madrycie i Maladze.

"Kolejowy Ryanair" w Hiszpanii

Wzrosła też liczba miejsc w pociągach obsługujących te połączenia.

"Ouigo oferuje też specjalne ceny dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Dodatkowo, maluchy poniżej 3 lat podróżują bezpłatnie, pod warunkiem że przez cały czas siedzą na kolanach osoby dorosłej” - napisano na stronie aplikacji.

Ouigo nazwany "kolejowym Ryanairem" to francuski przewoźnik, który wszedł na hiszpański rynek ponad trzy lata temu. Wtedy też rozpoczął sprzedaż biletów za dziewięć euro na najpopularniejszych trasach. Promocja ta zyskała wiele sympatyków, a dostępna w niej pula biletów zwiększa się z roku na rok.

Promocje na podróże koleją w całej Europie

Promocje na tanie przejazdy koleją w całej Europie stają się coraz bardziej popularne. Politycy chcą w ten sposób zachęcić ludzi do korzystania z transportu szynowego, który w stosunku do lotów samolotem jest niskoemisyjny.

"Wprost" opisał niedawno nową oferty na przejazdy kolejami w Szkocji. Tamtejszy przewoźnik ScotRail zaproponował pasażerom zakup rodzinnych biletów bez limitu za jedyne 50 funtów. Oferta ważna jest między 13 a 20 października, a karnet uprawnia do nieograniczonych przejazdów pociągiem maksymalnie dwóm osobom dorosłym i czwórce dzieci.

W czerwcu 2022 roku Niemcy wprowadzili bilet za dziewięć euro, który upoważniał do podróżowania przez miesiąc we wszystkich środkach transportu publicznego na terenie całego kraju. Była to odpowiedź na rosnące ceny paliw związane z wybuchem wojny w Ukrainie.

Również polscy przewoźnicy starają się podążać za europejskim trendem. 20 października, z okazji Europejskiego Dnia Seniora, osoby powyżej 60. roku życia będą mogły podróżować PKP Intercity za złotówkę. Popularne są też promocje w trakcie otwierania nowych połączeń lokalnych.

