W Belgii zatrzymano trzech mężczyzn, którzy mieli przygotowywać zamach terrorystyczny na premiera kraju Barta De Wevera. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, ujęci przestępcy mieli działać w radykalnych kręgach islamskich.

Belgijska prokuratura poinformowała, że podejrzani mają od 17 do 24 lat. Zostali zatrzymani w czwartek rano w Antwerpii i postawiono im zarzut usiłowania zabójstwa o charakterze terrorystycznym i działalności w grupie terrorystycznej. Dwóch z nich pozostaje w areszcie, trzeci został zwolniony. Premier Bart De Wever jest liderem nacjonalistycznej partii Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA).

Belgia. Zamach na premiera. Badany jest trop islamski

Według prokurator federalnej Ann Fransen istnieją przesłanki, że działali oni z intencją "przeprowadzenia inspirowanego przez dżihadystów ataku terrorystycznego". Fransen nie ujawniła szczegółów w tej sprawie.

W domach podejrzanych znaleziono części do budowy drona i ładunek wybuchowy. Skonfiskowano także drukarkę 3D, która według przypuszczeń służb miała służyć do produkcji części potrzebnych do konstrukcji urządzenia. Dochodzenie wykazało, że sprawcy planowali wykorzystać drona do przeniesienia ładunku wybuchowego.

Jak informują belgijskie media, w tym stacja VRT, mieszkanie w którym znaleziono ładunek wybuchowy, znajduje się zaledwie kilkaset metrów od prywatnej rezydencji Barta De Wevera. To, czy miejsce wybrane przez zatrzymanych było celowe, zostanie ustalone w toku dalszego śledztwa. Dziennikarka VRT Helen Goedgebeur dodała też, że celem ataków był nie tylko premier De Wever, ale też kilkoro innych polityków.

